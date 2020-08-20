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Виктор Кудряшов: «Успешное выполнение показателей госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» поможет привлечь в область дополнительные средства»

20 августа 2020 15:30
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На текущий год Самарской области удалось привлечь на эти цели беспрецедентную сумму — 1,9 млрд рублей из федерального бюджета.
В среду, 19 августа 2020 года, на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова обсудили промежуточные итоги реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На текущий год Самарской области удалось привлечь на эти цели беспрецедентную сумму — 1,9 млрд рублей из федерального бюджета.

О ходе выполнения показателей программы доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.

В рамках программы идет реконструкция и строительство объектов водоснабжения в Сергиевском и Богатовском районах (освоение составило 79%). Это дает региону возможность привлечь дополнительные средства и завершить объект в Богатовском районе уже в этом году. В целом рисков по выполнению показателей программы по этому направлению нет.

Второе направление «Комплексного развития сельских территорий» – строительство объектов газоснабжения. В настоящее время завершены работы по строительству газопровода в поселке Яровой Красноярского района. Еще в двух красноярских поселках – Горьковский и Рига – работы планируется завершить к ноябрю. По третьему направлению — комплексной жилой застройке – также планируется завершить работы до 1 ноября текущего года. По четвертому направлению программы – «Современный облик сельских территорий» — средства освоены на 66%.

Работа по другим направлениям также идет полным ходом, а значит, регион может и в будущем году рассчитывать на привлечение значительных средств из федерального бюджета. Самарская область уже подала 14 заявок от 11 муниципалитетов на финансирование проектов программы 2021 года в Минсельхоз РФ. Девять проектов от семи районов уже отобраны для рассмотрения на заседании комиссии Министерства.

Председатель областного Правительства призвал глав остальных сельских территорий, принявших участие в совещании в формате ВКС, в срок до 1 сентября подготовить проектно-сметную документацию и подать заявки, с тем чтобы их проекты также были включены в программу на будущий год, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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