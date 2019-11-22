Виктор Кудряшов: «Улучшение инвестиционного климата в регионе – абсолютно командная работа»

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Сегодня, 22 ноября 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровел совещание, направленное на координацию проводимой в регионе работы по достижению наилучших результатов Национального рейтинга инвестиционного климата.В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов власти Самарской области, ответственных за показатели Национального рейтинга.Напомним, что по итогам присвоения субъектам Российской Федерации Национального рейтинга 2019 года Самарская область показала ощутимый рост и поднялась на 24 позиции и вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. В целом рост рейтинга региона был обеспечен по 34 показателям Национального рейтинга, что на 17 показателей выше, чем годом ранее.Для улучшения условий развития бизнеса на территории региона разработан план мероприятий по достижению лучших значений показателей Национального рейтинга, которым руководствуются в работе все органы исполнительной власти.Министр экономического развития и инвестицийрассказал, что сегодня министерством запущены предварительные специализированные опросы субъектов предпринимательской деятельности по основным показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Самарской области, так называемые «праймериз». Основные их задачи – информирование субъектов бизнес-сообщества о предстоящем проведении в 2020 году опроса ВЦИОМ по оценке состояния инвестиционного климата в нашем регионе, сбор и обобщение замечаний и предложений по развитию деловой среды, поступающих от субъектов предпринимательства, предварительная оценка состояния инвестиционного климата региона, выявление имеющихся проблем и оперативное на них реагирование.Заместитель руководителя УФНС России по Самарской областиотметил существенное улучшение взаимодействия с бизнесом посредством электронного документооборота. По его словам, на сегодняшний день более 40% подачи заявлений на регистрацию юрлиц поступает в электронном виде. Это лучший показатель в стране. «Благодаря четко выстроенной работе с региональными многофункциональными центрами, сроки регистрации юридического лица через МФЦ аналогичны подаче заявления через личное посещение ФНС», — подчеркнул Бодров.На совещании обсудили проблемные точки улучшения показателей нацрейтинга, например, процедуры по получению разрешений на строительство и процедуры по подключению к инженерным сетям. Министерствами, ответственными за данные показатели, разработаны дорожные карты по их улучшению.«Вопросы состояния инвестиционного климата – безусловный приоритет работы губернатора и Правительства Самарской области, потому что именно развитие экономики определяет социальные возможности региона. А рост инвестиций является ключевым для развития экономики. Наш регион должен быть инвестиционным, промышленно развитым, в нем должны благоприятно чувствовать себя инвесторы любого масштаба – и малые, и средние, и крупные предприятия. Поэтому мы уделяем этому огромное внимание, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Мы детально обсуждаем каждую составляющую инвестиционного климата. Это абсолютно командная работа. Помимо Правительства области в нее включены предпринимательские сообщества, общественные организации, федеральные структуры. Благодаря такому взаимодействию, не только пониманию проблем, но и конкретным действиям по их решению – корректировке нормативной базы, внедрению электронных сервисов – мы будем продвигаться дальше в вопросах улучшения рейтинга», передает пресс-служба облправительства.