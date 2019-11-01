Виктор Кудряшов: "Само географическое положение нашего региона обязывает развивать связи со странами исламского мира"
1 ноября 2019 16:16
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- В чем, на ваш взгляд, основной результат для Самарской области от проведения Всемирного дня халяль и Волжского инвестиционного саммита?
- В настоящий момент экономика исламского мира развивается темпами гораздо выше среднемировых. Если сегодня по оценкам экспертов это около $4,5 трлн, то в прогнозе на ближайшие пять лет эта сумма увеличится до $7 трлн. Поэтому для нас это, конечно же, потенциальный огромный рынок сбыта своей продукции. Это инвестиции, которые могут прийти в Самарскую область, потому что эти страны все активнее инвестируют за рубеж.
Ну и, наконец, само географическое положение Самарской области просто обязывает нас развивать связи с этими странами. Строительство международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" значительно упростит логистику движения товаров и даст дополнительные возможности для торговли. Но деловые контакты нужно устанавливать уже сейчас. Практические результаты форума удовлетворяют и нас, и всех его участников.
По результатам форума при региональном духовном управлении мусульман открылся центр сертификации услуг и продукции по стандартам "Халяль", которые будут приниматься в 120 странах мира. Это хорошая основа и для экспорта продукции, и для увеличения продаж в Татарстане, Башкирии и других территориях, где товары халяль наиболее востребованы.
Кроме того, как минимум пять самарских предприятий впервые заключили контракты на поставку своей продукции халяль в крупнейшие федеральные сети. Более 40 предприятий получили консультации в ходе торгово-закупочных сессий и готовятся к заключению контрактов.
Через неделю после проведения форума мне пришло письмо от одного из самарских производителей кондитерской продукции об успешном проведении переговоров на поставки в торговую сеть "Метро" в Китае. А буквально вчера первые контейнеры с этой продукцией отправились по назначению.
Достаточно большой интерес у инвесторов из стран Персидского залива вызвала особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти". Мы организовали визит представителей этих стран в ОЭЗ, показали возможности свободной таможенной зоны, рассказали о налоговых льготах и рассчитываем на появление новых производств на этой уникальной площадке. Уже получен запрос на дополнительную информацию о режиме работы ОЭЗ. Также у компании из Южной Кореи возник интерес к созданию производства медицинского оборудования.
Одним из значимых результатов стали переговоры с китайской компанией, которая предложила нам концессионное участие в строительстве нового речного порта в Самаре. Прошли пока первые переговоры, но мы будем поддерживать связь, поскольку для региона этот проект интересен и важен.
Всего в Волжском инвестиционном форуме приняли участие более 500 представителей из 22 двух стран. Для нас было важно показать многочисленным зарубежным гостям наши экономические, инвестиционные, торговые возможности, нашу природу, которая для многих из них экзотична. И, на мой взгляд, мы с этой задачей справились.
Полный текст интервью читайте на сайте Интерфакс-Россия.
Фото: Интерфакс-Россия
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