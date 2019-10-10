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Новости /  Политика /  Политика региона  

Виктор Кудряшов: «Появляются новые механизмы стимулирования экспорта»

10 октября 2019 18:46
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По словам министра промышленности и торговли СО Михаила Жданова, на сегодня наша область является одним из крупнейших экспортеров промышленной продукции в России.
Сегодня, 10 октября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу исполнения целевых показателей регионального проекта «Промышленный экспорт».

Региональный проект является частью одноименного федерального проекта, входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Среди ключевых целей нацпроекта — увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров и доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственной продукции в валовом внутреннем продукте страны.

На заседании были рассмотрены результаты, достигнутые в регионе на сегодняшний день. Утвержденный паспортом региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт» целевой показатель на 2019 год составляет 2,6 млрд. долларов США.

По словам министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова, на сегодня наша область является одним из крупнейших экспортеров промышленной продукции в России. Согласно таможенной статистике, за первое полугодие текущего года по объему экспорта регион занимает 4 место в ПФО и 17 место в России. Согласно целевым показателям регионального проекта, объем промышленного экспорта из Самарской области должен увеличиться с 2,14 млрд. долларов в 2017 году до 3,26 млрд. долларов к концу 2024 года, то есть более чем в полтора раза.

За 7 месяцев 2019 года, по данным таможенной статистики, предприятиями Самарской области отгружено на экспорт конкурентоспособной промышленной продукции на сумму 1,57 млрд. долл. США.

«Ключевой мерой поддержки в рамках регионального проекта является механизм корпоративных программ повышения конкурентоспособности. В рамках реализации проекта областным министерством промышленности проведен отбор производителей регионального значения для формирования единого перечня организаций, реализующих КППК. По результатам квалификационного отбора принято 37 заявок от областных предприятий. Это один из лучших показателей в России», — сказал Жданов. Кроме того, ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» подали заявки на участие в квалификационном отборе в Министерство промышленности и торговли РФ как производители федерального значения.

Министр напомнил порядок действий по заключению соглашений о реализации КППК: «В течение 3 дней со дня утверждения единого перечня федеральное министерство промышленности размещает его в сети «Интернет». Не позднее 10 календарных дней со дня опубликования единого перечня организации представляют в Минпромторг РФ заявления о заключении соглашений о реализации КППК. Министерство, в свою очередь, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления заключает с организацией соглашение о реализации КППК».

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «Мы можем предложить нашим предприятиям-экспортёрам государственную поддержку. Как на региональном, так и на федеральном уровне сегодня появляются новые механизмы стимулирования экспорта, и мы готовы содействовать им в получении этой помощи. Также есть возможность получения поддержки из Федерального фонда развития промышленности. В сентябре был зарегистрирован наш региональный фонд, намечены партнерские программы взаимодействия с Федеральным фондом. В рамках этих программ, в том числе, предполагается значительная поддержка экспортно ориентированных проектов. Всё это существенным образом расширяет возможности для предприятий». 
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