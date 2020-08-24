Виктор Кудряшов: Если намечается отставание, нужно усиливать контроль

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В первую очередь участники рассмотрели оперативную обстановку на территории области. По информации начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко, минувшая неделя в регионе прошла достаточно спокойно, чрезвычайных происшествий в регионе не зафиксировано.Отдельно участники совещания обсудили соблюдение мер безопасности на водных объектах региона. За прошедшую неделю никаких происшествий на водоемах и реках губернии не произошло. Вместе с тем для текущего летнего сезона это не частое явление. В связи с эти глава областного кабмина поручил проанализировать причины происшествий и оценить работу муниципалитетов по профилактике инцидентов на воде.Как доложил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, в этом году в эксплуатацию ввели 34 пляжа и открыли 45 мест отдыха людей вблизи водоемов. За текущий купальный сезон было составлено 28 административных протоколов за нарушение правил безопасности на воде. При этом, по словам Юрия Иванова, не во всех муниципалитетах организован должный уровень контроля за соблюдением мер безопасности на водных объектах и организовано привлечения нарушителей к административной ответственности. Виктор Кудряшов призвал глав муниципальных образований усилить эту работу.В Саратовской области, например, в 2019 году было составлено 374 административных протокола. У нас только 7 муниципальных образований приступили к этой работе. С главами муниципалитетов на эту тему нужно говорить, и не только говорить. Вопрос рассматривался на комиссии по чрезвычайным ситуациям, муниципалитетам даны поручения, обязательные к исполнению. Прошу контрольное управление проверить исполнение этих решений, и, если выяснится, что муниципалитет бездействовал, документы будут направлены в надзорные органы для принятия соответствующих мер», - сказал председатель Правительства области.Традиционно на оперативном совещании оценили ход исполнения показателей национальных проектов. Участники заслушали доклад и.о. министра экономического развития и инвестиций В текущем году на реализацию национальных проектов в бюджете предусмотрено 46 млрд рублей. Сумма кассового исполнения на 21.08.2019 составила 13,9 млрд рублей, или 28,9 от плана. Освоение по закупочным процедурам составило 89%. Это намного выше значений прошлого года.Исполнение показателей национального проекта у нас в этом году выше, чем за аналогичный период прошедшего года. Так и должно быть. Прошлый год – год старта нацпроектов, многое было впервые, и все вы помните, каких усилий нам стоило достижение достаточно высоких результатов в этой работе. Тем не менее сейчас у нас остается немало проблем, прошу вас заниматься этими вопросами практически каждый день», - обратился к министрам регионального правительства Виктор Кудряшов.Участники оперативного совещании подробно рассмотрели ход исполнения региональной составляющей национального проекта «Экология». По информации министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александра Ларионова, в этом году на финансирование программ нацпроекта в губернии предусмотрено 3,5 млрд рублей.Почти половина средств будет направлена на программу «Оздоровление Волги» - 1,7 млрд рублей. В 2020 году должны стартовать работы по рекультивации территории у села Рождествено, загрязненной отходами спиртзавода, и изоляции шламоотстойника на территории бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов».Ещё почти 1 млрд рублей будет направлен на финансирование региональной системы совершенствования обращения с ТКО. В этом году в регионе планируют утилизировать более 280 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В рамках программы уже до конца текущего года в регионе планируется построить три новые мусоросортировочные станции – в Красноярском, Волжском районе и Сызрани. По программе «Оздоровление Волги» намечено ввести в эксплуатацию пять объектов по очистке сточных вод. Председатель областного Правительства поручил министру энергетики и ЖКХ Василию Мишину еженедельно докладывать о ситуации на объектах и, если наметится отставание, поручить муниципалитетам ввести ежедневный контроль.В ходе совещания заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина доложила о ходе работы по выявлению нелегальных предпринимателей и незарегистрированных самозанятых граждан. По ее данным, численность не занятых официально граждан трудоспособного возраста составляет 329 тыс. человек, или 20,3% от численности занятого населения. Во всех муниципалитетах области созданы и работают межведомственные комиссии по легализации трудовых отношений. Комиссии выявили 1901 работника, который не был трудоустроен официально. В итоге почти 1,5 тыс. человек были зарегистрированы в качестве занятых.Всего с начала года «из тени» вышли 4623 человека, оформивших статус самозанятого или зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя. Планомерные усилия по увеличению числа субъектов малого и среднего бизнеса, работающих официально, Правительство региона предпринимает по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.В соответсвии с плановыми показателями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Самарской области в качестве самозанятых должны быть зарегистрированы 28,5 тыс. человек. По информации Натальи Катиной, в настоящее время этот статус получили уже 24 тыс. человек, или 81,7% от плана.Председатель областного Правительства обратил внимание на следующее несоответствие: экономика региона работает – и в то же время число людей, стоящих на учете в службе занятости, не уменьшается. «Рейтинг закрытости экономики в связи с ограничениями, связанными с угрозой коронавирусной инфекции, - 0,4%. Наша экономика открыта, велика потребность работодателей в специалистах. Индекс промышленного производства по итогам июля показывает уверенный рост. Аналогичная ситуация и в сфере розничной торговли – за июль рост почти 7%. Экономика явно восстанавливается. Вместе с люди снова и снова обращаются в службу занятости. Очевидно, что это связано с тем, что до октября продлены максимальные выплаты пособия, и граждане, фактически самозанятые или трудоустроенные неофициально, оформляют статус безработного. Прошу глав муниципальных межведомственных комиссий внимательно изучить этот вопрос и принять меры», - сказал Виктор Кудряшов.В завершении совещания заместитель министр образования и науки региона Ольга Лысикова доложила о готовности общеобразовательных учреждений области к новому учебному году. Приять учеников, в числе которых почти 40 тысяч первоклассников, готовы 707 школ региона, все они благоустроены, подключены к сети Интернет. Для образовательных учреждений региона закуплено 1734 прибора для обеззараживания воздуха и бесконтактные термометры. 19 200 учеников необходимо доставлять к месту учебы транспортными средствами, к осуществлению перевозок все 688 школьных автобусов готовы на 100%.До конца года в регионе будут введены в строй две новые школы – обе в областном центре. Еще одно общеобразовательное учреждение – в селе Приволжье – откроется после реконструкции, передает пресс-служба облправительства.