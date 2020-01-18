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Новости /  Политика /  Политика региона  

Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

18 января 2020 18:24
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И 50 тысяч — труженикам тыла.
Президент Владимир Путин назвал размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат к 75-летию Победы, передает РИА Новости

"У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла", — сказал глава государства на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Он напомнил, что обычно к годовщине Победы выплаты составляют по десять тысяч рублей ветеранам и пять тысяч — труженикам тыла.

Сегодня в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Путин возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также вручил четырем ветеранам первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В послании Федеральному собранию президент также подчеркнул важность предстоящего юбилея. Он отметил, что для России День Победы — самый великий и святой праздник, и призвал защищать правду о Победе, противостоять попыткам переиначить историю.
 
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Комментарии


Политика региона
18 января 2020  18:24
И 50 тысяч — труженикам тыла.
Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы
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