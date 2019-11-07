В российских вузах изменят распределение бюджетных мест после критики Путина
7 ноября 2019 23:35
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В министерстве отметили, что планируемые изменения, в частности, дают региональным вузам возможность увеличить контрольные цифры приёма в предстоящих конкурсах. Новую модель планируется применить уже на 2021–2022 учебный год.
Напомним, что пересмотреть действующую систему приёма на бюджет было решено после заседания Совета по русскому языку, на котором выступил президент Владимир Путин. Так, профессор Воронежского государственного университета Людмила Кольцова, обращаясь к главе государства, обратила его внимание на проблему сокращения набора на филологические факультеты, когда при требовании сформировать группу в 12 человек на бюджетников дают лишь шесть мест. Путин в ответ жёстко призвал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова "навести порядок" в этой сфере, особенно когда речь идёт о таких специальностях, как учитель русского языка.
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