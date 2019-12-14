В районе села Климовка полным ходом идут подготовительные работы к строительству моста через Волгу

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Общая длина трассы составит 102 километра, в том числе протяженность моста — 3,7 километров. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, на левом — с М-5 «Урал».Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения — по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км/ч позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны «Тольятти», технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», АВТОВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.Концессионное соглашение о начале строительства между Правительством региона и хозяйствующим партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» было подписано 16 октября в Екатеринбурге на международной специализированной выставке «Дорога-2019» в присутствии председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.Реализация ключевого не только в масштабах региона, но и всей страны инвестпроекта уже началось. Как сообщил Дмитрию Азарову генеральный директор хозяйствующим партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» Александр Афанасьев, сейчас на обоих берегах Волги мостостроители обустраивают подъездные пути, а также готовят причальную инфраструктуру для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут два рабочих города на тысячу человек, расчистят площадки, в том числе под бетонный завод. Трудиться на возведении моста будут ведущие мостостроители страны, имеющие солидный опыт, в том числе в строительстве Керченского мостового перехода.На совещании было особо подчеркнуто, что проект строительства четко выверен, в нем учтены все нюансы. Например, из-за насыщенности региона промышленными предприятиями было необходимо получить отдельное согласование того, чтобы трасса проходила рядом и не нарушала ритмичной работы предприятий.«Регион насыщен объектами инфраструктуры – это газопроводы высокого давления, линии электропередач и так далее. Все это тоже максимально учтено при проектировании, — отметил Дмитрий Азаров. — Но все это создает и дополнительные виды работ на территории региона при прокладке самый трассы и мостового перехода. Помимо моста будет построено 39 переходов через трассы, инфраструктурные, малые водные объекты. Все это будет реализовано. Вот такой масштаб строительства».Проект не только масштабный, но и во многом уникальный.«Ничего подобного мы не встречали», — не скрывает Александр Афанасьев.Особенности связаны с проектными решениями. Самарский мост выделяют два момента. Во-первых, это длина пролетов — из 25-ти 24 превышают сто метров. Во-вторых, глубина Волги в месте возведения моста.«Если при строительство Крымского моста максимальная глубина не превышала 12 метров, то здесь – 36! На таких глубинах работать достаточно сложно. Но наши мостостроители, и это отмечается европейскими и азиатскими специалистами, — на вес золота. Мы ощущаем поддержку Губернатора, Правительства региона, и за это благодарны. Задача, поставленная Президентом России, будет выполнена. Я в этом не сомневаюсь», — отметил руководитель концессионной компании.Насколько велико значение моста, в своем Послании весной 2019 года обозначил губернатор.«Его можно сравнить разве что со строительством Александровского моста через Волгу в конце XIX века,— отметил Дмитрий Азаров. — Благодаря тому мосту мы на сто с лишним лет обеспечили себе экономическое лидерство в Поволжье. А сейчас закладываем основу для будущего развития губернии также на десятилетия вперед».Напомним, право на строительство трассы и мостового перехода Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами. Изначально планировалась, что трасса пройдет в обход нашей области по территории соседнего субъекта. Однако Губернатору удалось убедить руководство страны в том, что новую трассу необходимо проложить через нашу область. С этим вопросом Глава региона обращался к Президенту страны Владимиру Путину во время его визита в Самарскую область в марте 2018. В сжатые сроки Губернатору и членам регионального Правительства удалось на федеральном уровне восстановить «географическую справедливость» — грамотно обосновать преимущества строительства мостового перехода в обход Тольятти и добиться включения объекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России, передает пресс-служба облправительства.