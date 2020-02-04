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В рабочей группе выступили против внесения упоминания Бога в Конституцию
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Новости /  Политика /  Политика региона  

В рабочей группе выступили против внесения упоминания Бога в Конституцию

4 февраля 2020 21:13
83
С предложением добавить упоминание ранее выступил патриарх Кирилл.
Дополнение Конституции России упоминанием о Боге нецелесообразно, заявил Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы, которой президент Владимир Путин поручил подготовку предложений по внесению поправок в Основной закон, передает РБК.

«Моя точка зрения, что Бог, если он есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет. Есть другие тексты, которым мы можем следовать», — отметил Крашенинников (цитата по «РИА Новости»).

Глава комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы также усомнился в необходимости закрепления в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины.

С предложением внести в Конституцию России упоминание о Боге выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — заявил патриарх на торжественном приеме по случаю одиннадцатой годовщины своей интронизации.

Глава РПЦ сослался на то, что Бог уже упоминается в гимне России, а потому он не видит причин, почему соответствующее упоминание не может появиться и в Конституции. «Большинство российских граждан верят в Бога. Я говорю не только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих других», — добавил патриарх.

В тот же день еще один сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас поддержал предложение патриарха. «Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа», — сказал Клишас.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что при обсуждении поправок в Основной закон «формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться».

С предложением о закреплении в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.



Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости/РБК
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Комментарии


Политика региона
4 февраля 2020  21:13
С предложением добавить упоминание ранее выступил патриарх Кирилл.
В рабочей группе выступили против внесения упоминания Бога в Конституцию
С предложением добавить упоминание ранее выступил патриарх Кирилл.  Политика региона
82
4 февраля 2020  16:51
Однако в России не соглашаются на такое предложение и настаивают на существенной премии компаниям сверх этого.
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
Однако в России не соглашаются на такое предложение и настаивают на существенной премии компаниям сверх этого.   Политика региона
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4 февраля 2020  16:30
По словам президента, за время работы в правительстве и в качестве главы государства ему стало очевидно, что «некоторые сферы не работают так, как должны».
Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий
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