В преддверии Дня знаний и дня голосования в СО введут дополнительные меры безопасности

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Совещание началось с обсуждения актуального вопроса, касающегося обеспечения безопасности в период проведения Дня знаний (1 сентября) и Единого дня голосования (13 сентября). Открывая заседание, Виктор Кудряшов отметил, что противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности граждан является одним из важнейших направлений работы Правительства региона.«Ситуация в этой сфере требует постоянных скоординированных усилий органов исполнительной власти и ответственных ведомств. Перед началом нового учебного года мы должны учесть и предусмотреть все факторы, провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений образования и других мест массового пребывания людей. Безопасность детей – наш безусловный приоритет», — подчеркнул он.Заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова в своем докладе сообщила присутствующим, что на сегодняшний день все образовательные организации региона прошли категорирование. Для каждого объекта определён перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты с учетом категории. «Оснащены системой передачи тревожных сообщений 1068 образовательных организаций, на это в течение последних двух лет были выделены серьезные средства из областного бюджета. В 9 учреждениях среднего профессионального образования, переданных нам министерством сельского хозяйства и продовольствия, до 1 сентября работы также будут завершены», — сказала она. Все образовательные организации оснащены металлодетекторами. Под охрану, в том числе с использованием технических средств, взяты все дошкольные и общеобразовательные организации, а также 100% организаций среднего профессионального образования Самарской области. Кроме того, все образовательные организации оснащены телефонами с функцией автоматического определителя номера. На территориях всех школ, детских садов и учреждений СПО есть наружное освещение. По словам замминистра, в прошлом году было установлено 140 систем видеонаблюдения, таким образом, сегодня видеонаблюдением оснащено 706 объектов. До конца года будут завершены работы по оснащению еще 130 объектов образования.О подготовке в регионе к Единому дню голосования доложил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Он сообщил, что на территории области проходят 312 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Подготовку и проведение выборов осуществляют избирательные комиссии муниципальных образований.«У предстоящего голосования достаточно широкая география. Тем не менее, во всех местах проведения выборов должна быть обеспечена 100% общественная безопасность. При подготовке каждой избирательной кампании мы выделяем значительные средства, в том числе и на обеспечение металлодетекторами, и в целом на выполнение мероприятий антитеррористической защищенности», — подчеркнул Виктор Кудряшов.По итогам совещания ответственным ведомствам поставлена задача провести полный комплекс профилактических мероприятий по антитеррористической защищённости учреждений образования, мест массового пребывания, избирательных участков, объектов инфраструктуры, предприятий жизнеобеспечения, передает пресс-служба облправительства.