В преддверии Дня знаний и дня голосования в СО введут дополнительные меры безопасности

Сегодня, 20 августа, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совместное заседание антитеррористической комиссии, оперативного штаба в Самарской области и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области в режиме ВКС.
Совещание началось с обсуждения актуального вопроса, касающегося обеспечения безопасности в период проведения Дня знаний (1 сентября) и Единого дня голосования (13 сентября). Открывая заседание, Виктор Кудряшов отметил, что противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности граждан является одним из важнейших направлений работы Правительства региона.
«Ситуация в этой сфере требует постоянных скоординированных усилий органов исполнительной власти и ответственных ведомств. Перед началом нового учебного года мы должны учесть и предусмотреть все факторы, провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений образования и других мест массового пребывания людей. Безопасность детей – наш безусловный приоритет», — подчеркнул он.
Заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова в своем докладе сообщила присутствующим, что на сегодняшний день все образовательные организации региона прошли категорирование. Для каждого объекта определён перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты с учетом категории. «Оснащены системой передачи тревожных сообщений 1068 образовательных организаций, на это в течение последних двух лет были выделены серьезные средства из областного бюджета. В 9 учреждениях среднего профессионального образования, переданных нам министерством сельского хозяйства и продовольствия, до 1 сентября работы также будут завершены», — сказала она. Все образовательные организации оснащены металлодетекторами. Под охрану, в том числе с использованием технических средств, взяты все дошкольные и общеобразовательные организации, а также 100% организаций среднего профессионального образования Самарской области. Кроме того, все образовательные организации оснащены телефонами с функцией автоматического определителя номера. На территориях всех школ, детских садов и учреждений СПО есть наружное освещение. По словам замминистра, в прошлом году было установлено 140 систем видеонаблюдения, таким образом, сегодня видеонаблюдением оснащено 706 объектов. До конца года будут завершены работы по оснащению еще 130 объектов образования.
О подготовке в регионе к Единому дню голосования доложил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Он сообщил, что на территории области проходят 312 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Подготовку и проведение выборов осуществляют избирательные комиссии муниципальных образований.
«У предстоящего голосования достаточно широкая география. Тем не менее, во всех местах проведения выборов должна быть обеспечена 100% общественная безопасность. При подготовке каждой избирательной кампании мы выделяем значительные средства, в том числе и на обеспечение металлодетекторами, и в целом на выполнение мероприятий антитеррористической защищенности», — подчеркнул Виктор Кудряшов.
По итогам совещания ответственным ведомствам поставлена задача провести полный комплекс профилактических мероприятий по антитеррористической защищённости учреждений образования, мест массового пребывания, избирательных участков, объектов инфраструктуры, предприятий жизнеобеспечения, передает пресс-служба облправительства.
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