В первом чтении Госдумой единогласно принят законопроект, расширяющей гарантии защиты прав граждан

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Кроме того, на правоохранителей возлагается обязанность осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с родственниками.



Депутат подчеркнул, что речь идет о конкретизации перечня лиц нуждающихся в розыске, для того, чтобы родственникам перестали отказывать в поисках. Теперь будет сформулированы четкие основания для начала розыска граждан.



Теперь в случае проникновения сотрудника полиции на земельный участок вводится обязанность полиции информировать собственника о таком проникновении, если оно было осуществлено в его отсутствие.