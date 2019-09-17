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В первом чтении Госдумой единогласно принят законопроект, расширяющей гарантии защиты прав граждан

17 сентября 2019 23:11
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На полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию.
Александр Хинштейн доложил сегодня на пленарном заседании комплекс поправок в «Закон о полиции». Задержанным расширяют круг лиц для звонков, а также обяжут полицию информировать о проникновении на земельный участок и установят четкие основания для начала розыска граждан, передает hinshtein.ru.

Законопроект, одним из инициаторов которого стал Александр Хинштейн, был одобрен Комитетом по безопасности и противодействию коррупции 12 сентября.

Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений.

В целях более эффективного обеспечения прав и свобод граждан на полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию.

Законопроектом также расширяется круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному. Согласно законотворческому новшеству задержанному в целях уведомления о своем задержании и месте нахождения предоставляется право на телефонный звонок близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу.

«По нашему мнению, это усилит правовую защиту граждан: если у человека нет в этом городе или регионе родного брата, мамы и жены, то это не значит, что у него нет права на звонок», — сообщал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.



Кроме того, на правоохранителей возлагается обязанность осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с родственниками.

Депутат подчеркнул, что речь идет о конкретизации перечня лиц нуждающихся в розыске, для того, чтобы родственникам перестали отказывать в поисках. Теперь будет сформулированы четкие основания для начала розыска граждан.

Теперь в случае проникновения сотрудника полиции на земельный участок вводится обязанность полиции информировать собственника о таком проникновении, если оно было осуществлено в его отсутствие. 
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Комментарии



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На полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию.
В первом чтении Госдумой единогласно принят законопроект, расширяющей гарантии защиты прав граждан
На полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о... Политика региона
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