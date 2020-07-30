Я нашел ошибку
Главные новости:
По мнению главы следственного комитета РФ дело «Тольяттиазота» является крупным экономических преступлений и относится делам особой опасности
По мнению главы следственного комитета РФ дело «Тольяттиазота» является крупным экономическим преступлением и относится делам особой опасности
Кроме того, в зоне вылета внутренних рейсов открылся новый ресторан «Волга-Волга». Он предлагает гостям традиционные блюда волжской кухни.
В аэропорту Курумоч возобновили работу кафе
А. Хинштейн: «Для легендарного ВИА «Синяя птица» будем находить пути выхода из сложной финансовой ситуации, связанной с пандемией».
В период пандемии с отменой концертов легендарный самарский ВИА «Синяя птица» остался без средств к существованию
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно.
Самарец признан виновным в незаконном проведении азартных игр
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала
Пенсионер обратился к правоохранителям с заявлением о том, что у него украли два миллиона рублей, спрятанные в кровати под матрасом.
В Москве полицейские помогли пенсионеру найти два миллиона в его квартире
Развитая инфраструктурная сеть Сберлогистики поможет бизнесу увеличить присутствие на региональных рынках и предоставить клиентам качественную доставку по доступной цене
Сервисом «Сберлогистика» воспользовались 30 компаний Поволжья
Пострадавшая провела на операционном столе пять часов, пока врачи пытались спасти её позвоночник. После операции женщина пришла в сознание и даже поела, но ночью скончалась.
Умерла маляр из Подмосковья, на которую сбросили 30 кг строительного мусора
сегодня  Четверг, 30 июля, 19:20
Вход Регистрация 18+
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Погода: Самара  +32 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/07:
USD 73.36
1.13
EUR 86.25
1.34
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
«От кубышки до амфоры: тайны керамики» - новая экспозиция в музее им. П. В. Алабина
Мусор или вторсырьё? Сделаем выбор!
В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В период пандемии с отменой концертов легендарный самарский ВИА «Синяя птица» остался без средств к существованию

30 июля 2020 18:09
132
А. Хинштейн: «Для легендарного ВИА «Синяя птица» будем находить пути выхода из сложной финансовой ситуации, связанной с пандемией».
Сегодня, 30 июля, в ходе депутатского приема граждан к Александру Хинштейну обратились музыканты одной из самых культовых групп времен Советского Союза — «Синяя птица». Успешные и независимые самарские артисты в период временной остановки концертной деятельности столкнулись с серьезными финансовыми сложностями.

Художественный руководитель и бывший ударник группы Алексей Комаров рассказал депутату Государственной Думы РФ о целом ряде проблем — от творческих до правовых. В период пандемии с отменой концертов коллектив легендарной самарской группы остался без средств к существованию. «Не были готовы к затишью», — признался музыкант. Также он попросил парламентария о поддержке в праздновании 45-летнего юбилей ансамбля в 2021 году. Давняя проблема ВИА – судебные разбирательства с другими группами, которые незаконно выступают под таким же названием (приобрели торговую марку). На сегодняшний день все суды выиграны, стартовало исполнительное производство, однако, издержки и финансовые потери музыкантам никто не возвращает.

Александр Хинштейн пригласил на встречу руководство областного министерства культуры и профильного департамента Самары. Выяснилось, что в регионе накоплен положительный опыт не только бюджетного финансирования музыкальных коллективов, но и выделения государственных субсидий для НКО (именно в этом правовом статусе находится ВИА) . Вместе с чиновниками профильных ведомств в ходе приема попытались всесторонне рассмотреть проблемы группы и найти оптимальные решения. Среди наиболее интересных предложений – организация тура по Самарской области и концерта в Самарском областном театре оперы и балета в нестандартном формате.

«Беру на контроль проработку вопроса с судебными приставами и поиску площадки для юбилейного концерта. Что касается субсидий – направим заявки в бюджеты всех уровней», — сообщил музыкантам Александр Хинштейн.

«Твердо убежден в том, что ВИА «Синяя птица» является одним из главных достояний нашего региона. Самарская область по праву может гордиться тем, что одна из самых культовых групп советского времени, чьи песни навсегда вошли в золотой фонд нашей эстрады — именно с территории волжских берегов. Вместе с местной властью будем находить для группы пути выхода из сложной финансовой ситуации, связанной с пандемией», — прокомментировал депутат СМИ, передает hinshtein.ru
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
30 июля 2020  18:09
А. Хинштейн: «Для легендарного ВИА «Синяя птица» будем находить пути выхода из сложной финансовой ситуации, связанной с пандемией».
В период пандемии с отменой концертов легендарный самарский ВИА «Синяя птица» остался без средств к существованию
А. Хинштейн: «Для легендарного ВИА «Синяя птица» будем находить пути выхода из сложной финансовой ситуации, связанной с пандемией».  Политика региона
130
30 июля 2020  15:23
Основной темой заседания стал вопрос об участии партийного актива Промышленного внутригородского района в социально-экономическом развитии территории.
Стратегию развития Промышленного района Самары обсудили с партийным активом
Основной темой заседания стал вопрос об участии партийного актива Промышленного внутригородского района в социально-экономическом развитии территории.   Политика региона
180
30 июля 2020  14:21
Кремль также рассчитывает, что все права задержанных граждан РФ будут соблюдаться.
В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет прояснен
Кремль также рассчитывает, что все права задержанных граждан РФ будут соблюдаться.  Политика региона
225
Весь список
Выборы в Самарской области
18 июля 2020  12:01
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
  Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
804
3 июля 2020  12:49
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
756
2 июля 2020  17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.
Александр Степанов: голосование показало высокую сознательность граждан
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.  Выборы в Самарской области
1625
Весь список

Видео
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
7497
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
596
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
877
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1316
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
1202
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1916
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2345
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3945
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3396
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4324
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4459
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4482
Весь список

В центре внимания
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
30 июля 2020  14:17 
Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к... Безопасность ДД
240
Еще двое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области
30 июля 2020  12:58 
Еще двое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области
 ​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,72, по стране - 9,46. Здравоохранение
287
Самарская область стала одним из лучших регионов страны в сфере предоставления госуслуг в электронном виде
30 июля 2020  12:26 
Самарская область стала одним из лучших регионов страны в сфере предоставления госуслуг в электронном виде
 В регионе активно ведется развитие информационных систем в соответствии с требованиями цифровой трансформации государственного управления и... Экономика региона
288
В Самарской области за сутки выявлены еще 36 заболевших коронавирусом
30 июля 2020  11:36 
В Самарской области за сутки выявлены еще 36 заболевших коронавирусом
    Умерли еще двое. Общее количество заболевших составило 6797.  Здравоохранение
446
Ремонт дороги на улице Ленинской в Самаре планируют закончить раньше срока
30 июля 2020  09:40 
Ремонт дороги на улице Ленинской в Самаре планируют закончить раньше срока
 Отремонтирована половина запланированного участка проезжей части, расположенная по четной стороне улицы, предстоят работы на второй половине дороги.  Транспорт
291
Весь список
Акценты
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
30 июля 2020  17:33 
Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка... Социум
136
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
30 июля 2020  14:17 
Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к... Безопасность ДД
239
В Исаклинском районе сегодня открыли цех переработки молочной продукции.
29 июля 2020  20:15 
В деревне Малое Микушкино теперь будут делать сыр
В Исаклинском районе сегодня открыли цех переработки молочной продукции.  Экономика региона
537
Весь список
Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
956
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
1701
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
2112
Весь список
Новости Тольятти
29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
766
29 июля 2020  13:51
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
 В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы г.о Самара, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды... Новости Тольятти
460
29 июля 2020  13:40
В Тольятти приюту
В Тольятти приюту "Добрый дом" разрешили остаться на прежнем месте на 5 лет
 Сообщалось, что у организации не было прав на занимаемый участок, а значит, и на предоставление коммунальных услуг.  Новости Тольятти
445
Весь список