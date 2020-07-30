В период пандемии с отменой концертов легендарный самарский ВИА «Синяя птица» остался без средств к существованию

Сегодня, 30 июля, в ходе депутатского приема граждан к Александру Хинштейну обратились музыканты одной из самых культовых групп времен Советского Союза — «Синяя птица». Успешные и независимые самарские артисты в период временной остановки концертной деятельности столкнулись с серьезными финансовыми сложностями.
Художественный руководитель и бывший ударник группы Алексей Комаров рассказал депутату Государственной Думы РФ о целом ряде проблем — от творческих до правовых. В период пандемии с отменой концертов коллектив легендарной самарской группы остался без средств к существованию. «Не были готовы к затишью», — признался музыкант. Также он попросил парламентария о поддержке в праздновании 45-летнего юбилей ансамбля в 2021 году. Давняя проблема ВИА – судебные разбирательства с другими группами, которые незаконно выступают под таким же названием (приобрели торговую марку). На сегодняшний день все суды выиграны, стартовало исполнительное производство, однако, издержки и финансовые потери музыкантам никто не возвращает.
Александр Хинштейн пригласил на встречу руководство областного министерства культуры и профильного департамента Самары. Выяснилось, что в регионе накоплен положительный опыт не только бюджетного финансирования музыкальных коллективов, но и выделения государственных субсидий для НКО (именно в этом правовом статусе находится ВИА) . Вместе с чиновниками профильных ведомств в ходе приема попытались всесторонне рассмотреть проблемы группы и найти оптимальные решения. Среди наиболее интересных предложений – организация тура по Самарской области и концерта в Самарском областном театре оперы и балета в нестандартном формате.
«Беру на контроль проработку вопроса с судебными приставами и поиску площадки для юбилейного концерта. Что касается субсидий – направим заявки в бюджеты всех уровней», — сообщил музыкантам Александр Хинштейн.
«Твердо убежден в том, что ВИА «Синяя птица» является одним из главных достояний нашего региона. Самарская область по праву может гордиться тем, что одна из самых культовых групп советского времени, чьи песни навсегда вошли в золотой фонд нашей эстрады — именно с территории волжских берегов. Вместе с местной властью будем находить для группы пути выхода из сложной финансовой ситуации, связанной с пандемией», — прокомментировал депутат СМИ, передает hinshtein.ru
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