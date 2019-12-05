В округе подвели итоги совместной деятельности в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
5 декабря 2019 17:11
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Игорь Паньшин отметил, что деятельность Межведомственной комиссии в текущем году была направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности сезонных компаний.
Обращаясь к участникам совещания, заместитель полпреда подчеркнул наиболее важные аспекты работы Межведомственной комиссии: «В 2019 году в рамках заседаний рассмотрены вопросы пропуска весеннего половодья и тушения природных пожаров, создания Системы – 112, безопасности на водных объектах и в местах массового отдыха людей в период летнего купального сезона, безопасности общеобразовательных учреждений».
На совещании заслушаны доклады представителей компетентных органов, обсуждены имеющиеся проблемные вопросы, определены приоритетные направления на 2020 год. По итогам заседания Межведомственной комиссии выработаны рекомендации для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления в регионах ПФО.
В этот же день Игорь Паньшин принял участие в межрегиональном сборе по подведению итогов деятельности территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) регионов Приволжского федерального округа.
Отмечено, что благодаря конструктивной работе территориальных органов МЧС России совместно с силами и средствами территориальных подсистем РСЧС удалось минимизировать людские потери при чрезвычайных ситуациях, уменьшить количество происшествий на воде.
Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин в своем вступительном слове отметил, что «приоритетом нашей работы является создание комфортных условий, безопасной жизнедеятельности граждан, защита их жизни и здоровья, а также обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики в интересах государства».
От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова заместитель полпреда Игорь Паньшин поблагодарил руководство регионов округа и личный состав территориальных органов МЧС России за проделанную работу, передает пресс-служба ПФО.
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