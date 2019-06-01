В очереди 168 тыс человек: Кудрин назвал критической ситуацию с жильем для сирот
1 июня 2019 16:52
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«У нас сложилась критическая ситуация с жильем для детей-сирот. В очереди 168 000 тех, кому уже 18 лет, но они так и не получили жилье. Это превратилось в нефинансируемый мандат. Сегодня такая практика уже недопустима», — написал политик на своей странице в социальной сети Twitter.
По словам политика, Счетная палата к настоящему времени собрала специальную группу с ведомствам и регионами.
«Можно передать часть незаселенных квартир с баланса ведомств на выдачу сиротам. Минобороны готово, например. Прорабатываем и другие системные решения», — рассказал Кудрин.
Счетная палата РФ ранее предлагала предоставлять жилищные сертификаты вместо квартир детям-сиротам, которые больше 10 лет стоят в очереди на положенное им законом бесплатное жилье. Получатели смогут использовать сертификаты по своему усмотрению: на покупку жилья, улучшение имеющихся жилищных условий или на погашение ипотеки.
Видео здесь.
Фото: из открытых источников
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