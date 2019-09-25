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Новости /  Политика /  Политика региона  

В областном правительстве обсудили вопросы в сфере профилактики правонарушений

25 сентября 2019 14:46
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Обсудили вопросы организации обеспечения безопасности учебных заведений и меры по выявлению и предупреждению фактов вовлечения учащихся в преступную деятельность.
Во вторник, 24 сентября, в Правительстве Самарской области по поручению вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрия Рожина проведено заседание областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений.

Представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также правоохранительных структур обсудили вопросы организации обеспечения безопасности учебных заведений и меры по выявлению и предупреждению фактов вовлечения учащихся в преступную деятельность, в том числе посредством сети Интернет.

За последние 8 месяцев в регионе наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Острой проблемой остается контроль за распространением в сети Интернет информации, причиняющей вред здоровью и психике несовершеннолетних и молодежи. Участники совещания пришли к единому мнению, что решение данных проблем требуют более детальной проработки.

Об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях региона неоднократно говорил губернатор Дмитрий Азаров. В настоящее время школы Самарской области оснащаются устройствами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. В трёх школах новый сервис уже опробирован. До конца года эта система будет установлена в 145-ти образовательных учреждениях, в более чем 300 школах, колледжах и техникумах установят системы автоматической подачи сигнала о пожаре, не менее чем в 700 учреждениях появятся кнопки экстренного вызова полиции.

Региональным управлением Роскомнадзора разработаны методические рекомендации для школьников по защите персональных данных в сети Интернет, которые будут доведены до всех учащихся образовательных учреждений.

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, заместитель председателя областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений Юрий Иванов отметил: «Крайне важным представляется пресечение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконные публичные акции и мероприятия».

По итогам заседания было принято решение об усилении работы в сфере обеспечения безопасности учебных заведений и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Соответствующие поручения даны всем профильным ведомствам, передает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



Политика региона
25 сентября 2019  14:46
Обсудили вопросы организации обеспечения безопасности учебных заведений и меры по выявлению и предупреждению фактов вовлечения учащихся в преступную деятельность.
В областном правительстве обсудили вопросы в сфере профилактики правонарушений
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