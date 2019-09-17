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В областном минпромторге обсудили реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» с предприятиями Госкорпорации «Ростех»

17 сентября 2019 17:38
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Участники мероприятия обсудили текущий статус и проблемные вопросы, связанные с реализацией в регионе национального проекта.
В министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось совещание по вопросу реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на региональных предприятиях ОПК Госкорпорации «Ростех».

В совещании приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, генеральный директор Академии ГК «Ростех» Елена Романова, руководитель направления по производственной системе АНО «Корпоративная сетевая академия» ГК «Ростех» Сергей Васильев, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов, а также представители ООО «ЗИП», АО «СЭМЗ», АО «Авиаагрегат», АО «ПОЛИМЕР», АО «Жигулевский радиозавод», ОАО «НИИ Экран», ПАО «Кузнецов».

Участники мероприятия обсудили текущий статус и проблемные вопросы, связанные с реализацией в регионе национального проекта. На некоторых производственных участках предприятий оборонно-промышленного комплекса уже запущены процессы бережливого производства, есть конкретные результаты, но есть и вопросы, которые требуют дополнительной проработки не только с руководством предприятий, но и непосредственно с сотрудниками.

Отметим, что не все предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию, подходят под критерии отбора нацпроекта. Но несмотря на это, они заинтересованы и готовы внедрить все методики бережливого производства на своих предприятиях. «Несмотря на то, что ваши заявки отклонены, Региональный центр компетенций ГК «Ростех» готов сопровождать работу по повышению производительности труда на ваших производственных участках», — отметил Сергей Васильев.

Центр компетенций ГК «Ростех» выступает партнером в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а его тренеры-эксперты уже сегодня реализовывают задачи нацпроекта на предприятиях, входящих в госкорпорацию. За счет внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений прирост производительности труда предприятиях, входящих в госкорпорацию до 2024 года составит не менее 5% ежегодно. Необходимость повышения производительности труда вошла в первоочередную повестку шесть лет назад, когда Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост этого показателя в 1,5 раза

Отметим, что ранее для возможности включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализацию национального проекта губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была достигнута договоренность о создании в губернии первого в России центра компетенций ГК «Ростех», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
17 сентября 2019  17:38
Участники мероприятия обсудили текущий статус и проблемные вопросы, связанные с реализацией в регионе национального проекта.
В областном минпромторге обсудили реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» с предприятиями Госкорпорации «Ростех»
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