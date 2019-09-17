В областном минпромторге обсудили реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» с предприятиями Госкорпорации «Ростех»
17 сентября 2019 17:38
68
В совещании приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, генеральный директор Академии ГК «Ростех» Елена Романова, руководитель направления по производственной системе АНО «Корпоративная сетевая академия» ГК «Ростех» Сергей Васильев, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов, а также представители ООО «ЗИП», АО «СЭМЗ», АО «Авиаагрегат», АО «ПОЛИМЕР», АО «Жигулевский радиозавод», ОАО «НИИ Экран», ПАО «Кузнецов».
Участники мероприятия обсудили текущий статус и проблемные вопросы, связанные с реализацией в регионе национального проекта. На некоторых производственных участках предприятий оборонно-промышленного комплекса уже запущены процессы бережливого производства, есть конкретные результаты, но есть и вопросы, которые требуют дополнительной проработки не только с руководством предприятий, но и непосредственно с сотрудниками.
Отметим, что не все предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию, подходят под критерии отбора нацпроекта. Но несмотря на это, они заинтересованы и готовы внедрить все методики бережливого производства на своих предприятиях. «Несмотря на то, что ваши заявки отклонены, Региональный центр компетенций ГК «Ростех» готов сопровождать работу по повышению производительности труда на ваших производственных участках», — отметил Сергей Васильев.
Центр компетенций ГК «Ростех» выступает партнером в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а его тренеры-эксперты уже сегодня реализовывают задачи нацпроекта на предприятиях, входящих в госкорпорацию. За счет внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений прирост производительности труда предприятиях, входящих в госкорпорацию до 2024 года составит не менее 5% ежегодно. Необходимость повышения производительности труда вошла в первоочередную повестку шесть лет назад, когда Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост этого показателя в 1,5 раза
Отметим, что ранее для возможности включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализацию национального проекта губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была достигнута договоренность о создании в губернии первого в России центра компетенций ГК «Ростех», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
17 сентября 2019 17:38
Участники мероприятия обсудили текущий статус и проблемные вопросы, связанные с реализацией в регионе национального проекта. Политика региона
67
17 сентября 2019 17:04
Пользователи социальных сетей поддержали ульяновскую чиновницу, написавшую заявление об увольнении из-за селфи в "шоколадной ванне". Политика региона
97
16 сентября 2019 21:47
По словам Пескова, вся информация по плану носит «сугубо предварительный характер», поскольку пока его не раскрывали. Политика региона
314
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
275
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
364
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
562
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
198
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
498
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
312
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
798
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
344
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
617
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
913
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
705
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
943
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1120
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
551
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2365
Мероприятия