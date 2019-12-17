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В губдуме обсудят перспективы «Мусорной реформы»
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Новости /  Политика /  Политика региона  

В губдуме обсудят перспективы «Мусорной реформы»

17 декабря 2019 17:51
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Будет решаться вопрос о внесении изменений в территориальную схему по обращению с отходами.
19 декабря в Самарской Губернской Думе на комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды будет решаться вопрос о внесении изменений в территориальную схему по обращению с отходами, передает «СО» ОНЛАЙН. Это основополагающий документ для всей «Мусорной реформы» Самарской области. Здесь отображены все объемы образующихся на территории региона отходов, направления для их транспортировки, а также объекты размещения, сортировки и переработки ТКО, действующие и перспективные. Тарифы также определяются этим документом.

Ранее участники экспертного сообщества в ходе заседания общественного совета проекта «Чистая страна» высказали замечания по сформированному документу и направили их исполняющему обязанности регионального министра энергетики и ЖКХ. В четверг состоится заключительное обсуждение, по итогам которого профильное министерство должно принять окончательную редакцию документа.

По мнению депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова, очень важно, чтобы замечания экспертов были учтены при формировании терсхемы. «От корректно сформированной терсхемы зависит комфорт и качество жизни наших граждан. Во время обсуждения в рамках „Чистой страны“ ученые из тольяттинского университета представили аналитику рисков, которые на данный момент существуют в новой терсхеме. Они связаны с перераспределением потоков вывоза мусора. Кроме того, есть вопросы по строительству перспективных объектов сортировки и переработки мусора. Ошибки, на которые мы сегодня не обратим внимания, региону могут стоить дорого. Лучше отработать их сейчас, на бумаге, чем потом долго исправлять на практике», — пояснил Волков. 


Фото из открытых источников
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Комментарии


Политика региона
17 декабря 2019  17:51
Будет решаться вопрос о внесении изменений в территориальную схему по обращению с отходами.
В губдуме обсудят перспективы «Мусорной реформы»
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