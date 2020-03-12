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Новости /  Политика /  Политика региона  

В этом году стартует реконструкция насосно-фильтровальной станции в Большеглушицком районе

12 марта 2020 14:21
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Вопрос об обеспечении населения района качественной питьевой водой стал одним из центральных на встрече Дмитрия Азарова и главы муниципалитета Александра Грибеника.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает проводить рабочие встречи с главами городов и районов губернии. Во время встреч стороны обсуждают реализацию национальных проектов, а также вопросы, сдерживающие развитие той или иной территории, пути их решения.

Вопрос об обеспечении населения Большеглушицкого района качественной питьевой водой стал одним из центральных на встрече Дмитрия Азарова и главы муниципалитета Александра Грибеника. Единственным источником питьевой воды для 10 000-го населения райцентра является Большеглушицкое водохранилище, состоящее из насосной станции первого подъёма с глубинным водозабором и НФС с накопительными резервуарами чистой воды. Объект был введен в эксплуатацию еще в 1971 году и сейчас находится в аварийном состоянии. Решить вопрос с обеспечением населения качественной питьевой водой поможет нацпроект «Экология», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. «Сейчас мы проводим процедуру торгов по НФС: мы попали в программу «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Нам выделены средства на проведение работ по реконструкции», – сказал глава района. Реконструкция НФС начнется уже в мае этого года, а завершится в сентябре 2022.

Глава района отметил: для того, чтобы окончательно закрыть вопрос с обеспечением населения качественной питьевой водой, необходимо не только модернизировать НФС, но и заменить водопроводные сети, степень износа отдельных участков которых составляет более 80%. Средства на обновление инженерных сетей район также планирует получить из федерального бюджета в рамках реализация проекта «Комплексное развитие сельских территорий». Александр Грибеник доложил Дмитрию Азарову, что сейчас проводятся проектно-изыскательные работы, готовится пакет документов для участия в конкурсном отборе проектов на 2022. «Иными словами, мы сейчас делаем НФС и параллельно участвуем в программе, чтобы полностью обеспечить жителей Большой Глушицы чистой питьевой водой», – пояснил руководитель муниципалитета. Дмитрий Азаров поручил крайне внимательно отнестись к подготовке документов, а также обеспечить контроль за реконструкцией НФС на каждом этапе, потому как от итогового результата во многом зависит здоровье и качество жизни населения.

Еще один вопрос из сферы экологии, который был поднят на встрече, касался модернизации системы обращения с ТКО на территории района. Александр Грибеник отметил, что формирование системы обращения с коммунальными отходами в Больщеглушицком районе началось еще 10 лет назад: тогда было установлено несколько десятков контейнеров для сбора мусора, но приоритетным до 2019 года все равно оставался «помешочный», «поведерный» сбор ТКО. Вывозом отходов централизованным способом было охвачено менее половины населения. «С приходом регионального оператора система поменялась: мы в 2019 году благодаря поддержке регионального бюджета сделали 60 контейнерных площадок. Кроме того, мы ликвидировали ряд свалок в поселениях, и сегодня региональный оператор вывозит мусор на большие, центральные полигоны», – добавил Александр Гребенник.

На территории района расположено более 30 стихийных свалок, для ликвидации которых требуется около 180 миллионов рублей. Александр Грибеник отметил, что район готовится принять участие в программе по рекультивации земель, чтобы закрыть этот вопрос. «Сегодня на эти свалки мусор уже не вывозится: мы поставили ограждения, наказываем штрафными санкциями тех, кто пытается проникнуть на территорию и сбросить мусор».

В ходе встречи Дмитрий Азаров также попросил Александра Гребенника доложить о ходе работ по вводу культурно-оздоровительного центра в селе Большая Глушица. Строительство центра началось еще в 2006 году и впоследствии на несколько лет приостанавливалось из-за отсутствия финансирования. Достроить объект удалось благодаря региональной поддержке. Центр состоит из двух блоков. Первый включает зрительный зал на 500 мест, библиотеку, читальный, компьютерный и репетиционный залы, а также фольклорный и хореографический классы, художественную студию, ЗАГС, дом детского творчества. Второй блок – спортивный, здесь расположены бассейн и тренажерный зал. Оба комплекса могут функционировать независимо друг от друга: каждый имеет свой вестибюль, гардероб, санузлы, инженерные системы. При этом блоки центра объединены отапливаемым переходом.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 100%, центр готовится к вводу в эксплуатацию. «Документация подготовлена, к 1 мая введем, – сказал глава Борского района. – Мы центр уже протестировали: в конце прошлого года провели экскурсию для жителей, показали им возможности зала и других помещений».

Дмитрий Азаров отметил, что люди и так слишком долго ждали этого объекта и поручил Александру Гребенику не затягивать процесс, а как можно скорее завершить всю бумажную работу, открыть центр для посетителей: «Давайте май месяц не будем ставить как комфортную точку. Есть возможность сделать до 15 апреля – сделайте, не надо дожидаться мая. Предпримите все меры, чтобы в кратчайшие сроки ввести объект в эксплуатацию, люди слишком долго его ждут», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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Вопрос об обеспечении населения района качественной питьевой водой стал одним из центральных на встрече Дмитрия Азарова и главы муниципалитета Александра Грибеника.
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