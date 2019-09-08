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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков

8 сентября 2019 21:32
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В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы.
Как передает РИА Новости, кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы.

"Сегодня случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе, один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков. Обстоятельства уточняются", — сообщил Ярлыкин.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного избиркома, умер кандидат от партии КПРФ Вадим Чистяков 1969 года рождения. 



© Фото : Сталинградский ОБКОМ КПРФ/РИА Новости
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