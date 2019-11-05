Я нашел ошибку
Главные новости: 
В результате инцидента были задержаны восемь самарцев и семь казанцев.
Массовая драка фанатов после футбольного матча в Самаре попала на видео
Российский лидер считает подходящим данное разделение только для некоторых специальностей.
Путин усомнился в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру
Законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний.
Госдума приняла в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Ролик был снят несколько лет назад на борту американского корабля Space Shuttle.
Как спят астронавты в невесомости? Очень необычное видео
МОН будет начисляться дополнительные баллы при поступлении в вузы победителям Диктанта Победы
Женщина пробралась на территорию организации, украла Веню и вместе с ним скрылась на автомобиле.
Похитительнице породистого кота на Урале грозит пять лет тюрьмы
Глава региона подчеркнул, что Поволжский православный институт — это уникальный духовно-образовательный комплекс.
В Тольятти состоялось первое заседание попечительского совета Поволжского православного института
Келин родился в 1957 году. С 2015-го был директором Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел.
Андрей Келин стал послом России в Великобритании
сегодня  Вторник, 5 ноября, 21:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/11:
USD 64.03
0.26
EUR 71.48
0.29
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Тольятти состоялось первое заседание попечительского совета Поволжского православного института

5 ноября 2019 19:39
94
Глава региона подчеркнул, что Поволжский православный институт — это уникальный духовно-образовательный комплекс.
Во вторник, 5 ноября, в Автограде под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось первое заседание попечительского совета Поволжского православного института имени Святителя Алексия. В состав совета вошли представители Правительства губернии, руководители крупнейший промпредприятий Тольятти и всего региона, таких, как ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Куйбышев-азот», ЗАО «ГК АКОМ», сетевых компаний и бизнес-структур. В заседании также приняли участие Митрополит Самарской и Новокуйбышевский Сергий, ректор Поволжского православного института Дмитрий Лескин, представители депутатского корпуса, Почетные граждане области и города.

Решение о создании попечительского совета было принято в 2019 году для оказания всемерной поддержки вузу, который находится в стадии активного развития и строительства. Руководители института обратились к губернатору с просьбой возглавить совет, так как поддержка Правительства и лично Главы региона способствует динамичному развитию этого уникального вуза.

Институт хоть и является одним из самых молодых высших учебных заведений региона, уже успел зарекомендовать себя на всероссийском уровне, стать неотъемлемой частью образовательной системы Самарской области. Вуз не только является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования «Православная классическая гимназия – Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского – институт», но и является первым вузом подобного направления в ПФО и третьим после двух столичных учебных заведений – Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Российского Православного университета им. апостола Иоанна Богослова. Институт сегодня — это не только образовательное учреждение, но и социо-культурный центр. В 2018-2019 году более 80 000 человек приняли участие в научно-образовательных, культурных, социальных, просветительских, гуманитарных проектах системы непрерывного образования.

Перед началом заседания для членов совета и почётных гостей Дмитрий Лескин провёл обзорную экскурсию по институту. Во время экскурсии ректор рассказал, что на данный момент в полном объеме выполнены работы, связанные с конструктивной частью строительства, устройством наружных сетей. Частично — работы по внутренней и наружной отделке помещений, устройству внутренних сетей, благоустройству территории, а также технологическому оснащению. Он отметил, что многое было сделано за последние месяцы: достроено и оборудовано выставочное пространство, бальный и спортивный зал, библиотека. Сотрудники библиотеки рассказали Дмитрию Азарову о том, что работа по формированию библиотечного фонда вышла на финишную прямую, учебные материалы готовятся к выдаче. Губернатор помог сотрудникам проштамповать часть книг библиотечного фонда.

Открывая заседание Попечительского совета, глава региона подчеркнул, что Поволжский православный институт — это уникальный духовно-образовательный комплекс. Дмитрий Азаров напомнил о высокой оценке, которую дал вузу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Самарскую область в сентябре этого года. Тогда Патриарх подчеркнул: «Ничего подобного в первопрестольном граде Москве нет. Вы действительно намного впереди других».

Дмитрий Азаров отметил, что уже проделан огромный объем работы: «Сегодня перед нами стоит задача — завершить строительство института». Глава региона акцентировал внимание на том, что уже есть предприятия, которые активно помогают вузу, не только оказывают материальную поддержку, но и предоставляют строительные материалы, снабжают техникой и трудовыми ресурсами. В их числе- «АВТОВАЗ» и «КуйбышевАзот».

«Для оказания содействия завершению строительства и развитию института считаю целесообразным активную работу попечительского совета с участием всех заинтересованных: органов власти, бизнес-структур, общественности», — отметил глава региона и подчеркнул, что для Тольятти этот проект должен объединять все городское сообщество.

Во время заседания ректор вуза рассказал о перспективных планах развития учебного заведения и о предстоящих этапах строительства. Он отметил, что одна из ключевых целей института — закрепление в числе лучших учебных заведений области и страны, развитие спектра образовательных услуг и как следствие — получение статуса университета.

Для того, чтобы осуществить задуманное, по мнению ректора, необходимо ускорить реализацию проекта по строительству и запуску всех корпусов. Дмитрий Лескин рассказал попечителям, что для достижения максимального результата строительство поделено на этапы. В первую очередь необходимы средства на прокладку внутренних коммуникаций — вентиляции, канализации и электросетей, на завершение отделочных работ в концертном зале, ремонт парадной входной группы и установку лифтового оборудования для обеспечения доступной среды. Ко второму этапу руководство института отнесло строительство общежития и благоустройство прилегающей территории.

На заседании было отмечено, что для осуществления задуманного в обозримом будущем, а не в далекой перспективе, необходимо усилить работу по поиску внебюджетных источников финансирования. Члены совета, среди которых много руководителей крупнейших промпредприятий Тольятти, выразили готовность и в дальнейшем помогать развитию знакового для Автограда вуза, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
5 ноября 2019  21:16
Российский лидер считает подходящим данное разделение только для некоторых специальностей.
Путин усомнился в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру
Российский лидер считает подходящим данное разделение только для некоторых специальностей.  Политика региона
4
5 ноября 2019  21:03
Законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний.
Госдума приняла в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний.  Политика региона
28
5 ноября 2019  19:39
Глава региона подчеркнул, что Поволжский православный институт — это уникальный духовно-образовательный комплекс.
В Тольятти состоялось первое заседание попечительского совета Поволжского православного института
Глава региона подчеркнул, что Поволжский православный институт — это уникальный духовно-образовательный комплекс.  Политика региона
87
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
471
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
511
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
819
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
513
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
369
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
252
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
332
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
483
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
584
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
316
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1380
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1982
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1356
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1647
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1835
Весь список

Мероприятия
В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО
Самарцев приглашают принять участие в зоомарафоне
В самарском СК «Локомотив» пройдут всероссийские соревнования по фехтованию
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные