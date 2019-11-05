В Тольятти состоялось первое заседание попечительского совета Поволжского православного института

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Во вторник,в Автограде под председательством губернатора Самарской областисостоялось первое заседание попечительского совета Поволжского православного института имени Святителя Алексия. В состав совета вошли представители Правительства губернии, руководители крупнейший промпредприятий Тольятти и всего региона, таких, как ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Куйбышев-азот», ЗАО «ГК АКОМ», сетевых компаний и бизнес-структур. В заседании также приняли участие Митрополит Самарской и Новокуйбышевский, ректор Поволжского православного институтапредставители депутатского корпуса, Почетные граждане области и города.Решение о создании попечительского совета было принято в 2019 году для оказания всемерной поддержки вузу, который находится в стадии активного развития и строительства. Руководители института обратились к губернатору с просьбой возглавить совет, так как поддержка Правительства и лично Главы региона способствует динамичному развитию этого уникального вуза.Институт хоть и является одним из самых молодых высших учебных заведений региона, уже успел зарекомендовать себя на всероссийском уровне, стать неотъемлемой частью образовательной системы Самарской области. Вуз не только является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования «Православная классическая гимназия – Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского – институт», но и является первым вузом подобного направления в ПФО и третьим после двух столичных учебных заведений – Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Российского Православного университета им. апостола Иоанна Богослова. Институт сегодня — это не только образовательное учреждение, но и социо-культурный центр. В 2018-2019 году более 80 000 человек приняли участие в научно-образовательных, культурных, социальных, просветительских, гуманитарных проектах системы непрерывного образования.Перед началом заседания для членов совета и почётных гостей Дмитрий Лескин провёл обзорную экскурсию по институту. Во время экскурсии ректор рассказал, что на данный момент в полном объеме выполнены работы, связанные с конструктивной частью строительства, устройством наружных сетей. Частично — работы по внутренней и наружной отделке помещений, устройству внутренних сетей, благоустройству территории, а также технологическому оснащению. Он отметил, что многое было сделано за последние месяцы: достроено и оборудовано выставочное пространство, бальный и спортивный зал, библиотека. Сотрудники библиотеки рассказали Дмитрию Азарову о том, что работа по формированию библиотечного фонда вышла на финишную прямую, учебные материалы готовятся к выдаче. Губернатор помог сотрудникам проштамповать часть книг библиотечного фонда.Открывая заседание Попечительского совета, глава региона подчеркнул, что Поволжский православный институт — это уникальный духовно-образовательный комплекс. Дмитрий Азаров напомнил о высокой оценке, которую дал вузу Патриарх Московский и всея Русиво время визита в Самарскую область в сентябре этого года. Тогда Патриарх подчеркнул: «Ничего подобного в первопрестольном граде Москве нет. Вы действительно намного впереди других».Дмитрий Азаров отметил, что уже проделан огромный объем работы: «Сегодня перед нами стоит задача — завершить строительство института». Глава региона акцентировал внимание на том, что уже есть предприятия, которые активно помогают вузу, не только оказывают материальную поддержку, но и предоставляют строительные материалы, снабжают техникой и трудовыми ресурсами. В их числе- «АВТОВАЗ» и «КуйбышевАзот».«Для оказания содействия завершению строительства и развитию института считаю целесообразным активную работу попечительского совета с участием всех заинтересованных: органов власти, бизнес-структур, общественности», — отметил глава региона и подчеркнул, что для Тольятти этот проект должен объединять все городское сообщество.Во время заседания ректор вуза рассказал о перспективных планах развития учебного заведения и о предстоящих этапах строительства. Он отметил, что одна из ключевых целей института — закрепление в числе лучших учебных заведений области и страны, развитие спектра образовательных услуг и как следствие — получение статуса университета.Для того, чтобы осуществить задуманное, по мнению ректора, необходимо ускорить реализацию проекта по строительству и запуску всех корпусов. Дмитрий Лескин рассказал попечителям, что для достижения максимального результата строительство поделено на этапы. В первую очередь необходимы средства на прокладку внутренних коммуникаций — вентиляции, канализации и электросетей, на завершение отделочных работ в концертном зале, ремонт парадной входной группы и установку лифтового оборудования для обеспечения доступной среды. Ко второму этапу руководство института отнесло строительство общежития и благоустройство прилегающей территории.На заседании было отмечено, что для осуществления задуманного в обозримом будущем, а не в далекой перспективе, необходимо усилить работу по поиску внебюджетных источников финансирования. Члены совета, среди которых много руководителей крупнейших промпредприятий Тольятти, выразили готовность и в дальнейшем помогать развитию знакового для Автограда вуза, передает пресс-служба облправительства.