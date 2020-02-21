В Тольятти прошел совет ПФО по развитию детского и массового спорта

180

В пятницу, 21 февраля, для гостей была подготовлена насыщенная программа: знакомство с производством флагмана отечественного автомобилестроения АВТОВАЗа, с молодежным патриотическим проектом «Внутри истории», который стартует в регионе в «Год памяти и славы», а также – посещение спортивных объектов Тольятти.Центральным событием дня стало заседание Совета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО, которое провел полпред Президента Игорь Комаров.С 2019 года во всех регионах ПФО реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», который инициировал Президент России Владимир Путин. Главная задача – поднять интерес у жителей страны к занятиям спортом: к 2024 году не менее 55% населения должны быть вовлечены в постоянное занятие физкультурой.В рамках заседания Совета были подведены итоги первого года реализации нацпроекта, обозначены ключевые задачи на текущий год, а также рассмотрены лучшие практики в области развития спорта, которые, без сомнения, есть в каждом регионе.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Игоря Комарова за принятое решение о проведении Совета округа в Самарском регионе: «Для нас это – и честь, и ответственность. Искренне рассчитываю, что пребывание здесь будет плодотворным для всех участников Совета».Открывая заседание, полномочный представитель Президента РФ В ПФО отметил, чтов округе спортивное направление традиционно является одним из самых сильных в России. «Свидетельством этого является то, что регионам, расположенным в пределах округа, доверяется проведение соревнований самого высокого международного уровня», – подчеркнул Игорь Комаров.«Самарская область достойно провела Чемпионат мира по футболу. Это тоже большой толчок для того, чтобы спорт в нашем регионе развивался, – отметил Олимпийский Чемпион Алексей Немов. –Я готов участвовать, быть полезным — для того, чтобы спорт у нас развивался. Привлечь молодежь можно только своим примером, достижениями, отношением к людям, к своему делу.​ Не важно, чем ты занимаешься, надо любить то, что ты делаешь и полностью себя отдавать своей работе, своему делу. Это те важные жизненные принципы, о которых я всегда говорю своим ребятам. Главное — поддерживать талантливых спортсменов и не отпускать их, чтобы они не переехали в другой город. Нужно максимально фокусировать внимание на тех, кто у нас есть, на те виды спорта, которые дают такие высокие результаты».По словам полпреда, во всех 14 регионах выстроена системная работа по развитию спорта и оздоровлению граждан.«Это относится и к постоянно развивающейся спортивной инфраструктуре, и к большому объему фактически выполняемой работы по проведению соревнований, к развитию спортивного резерва, активному внедрению в регионах комплекса «ГТО»,– сказал Игорь Комаров.Субъекты округа за достаточно короткий срок проанализировали большой объем данных, на основе которых Самарским регионом подготовлен ряд предложений по развитию массового и детского юношеского спорта. Сводный доклад представил Дмитрий Азаров.Результаты этой работы будут использованы при подготовке Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которая разрабатывается Правительством страны.Для обеспечения развития физкультуры и спорта среди детей и молодежи в ПФО сформирована целостная система муниципальных, государственных и некоммерческих организаций – всего их, по данным Министерства спорта РФ, более 40 тысяч. В Самарской области таких объектов более 2750. Если учесть объекты городской и рекреационной инфраструктуры регионов округа, приспособленных для занятий, – более 71 тысячи. Это 22% от общего числа спортивных сооружений в России.«В 2019 году доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, проживающих в регионах ПФО, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, составляет 86,3% – это более 7,8 млн. человек, что сопоставимо со среднероссийским значением»,– озвучил статистику Губернатор Самарской области. Что важно, за последние три года к здоровому образу жизни присоединились более 288 тысяч человек.При этом, в спортивной сфере есть еще ряд проблемных вопросов. В частности, по мнению Игоря Комарова, не в полной мере используются возможности спортивной инфраструктуры в образовательных организаций.«Разработана и утверждена межотраслевая программа развития школьного спорта, предусмотрено создание научно-методической базы, совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных мероприятий. Мы уже направили письма в регионы,– отметила заместитель Министра спорта РФ Марина Томилова, обращаясь к руководителям регионов. – Уважаемые губернаторы, главы республик, обращаем ваше внимание: рассчитываем, что аналогичные программы будут приняты на региональном уровне».«В образовательных учреждения всех регионов округа проводится системная работа, направленная на формирование здорового образа жизни и вовлечения людей в занятия физической культурой и спортом», – отметил Дмитрий Азаров. Он привел в пример Нижегородскую область, где проводится фестиваль детских садов «Малышиада». Подобный проект существует и в Самарском регионе – воспитанники детских садов уже с раннего возраста сдают нормы ГТО и получают соответствующие знаки отличия. «Такую практику целесообразно использовать и в других субъектах», – обратился Глава Самарского региона к своим коллегам.Участники заседания коснулись вопроса развития школьных спортивных клубов. «В ПФО почти в 44% школ созданы такие клубы. Приоритетная задача — создание клубов во всех школах округа,– отметил Дмитрий Азаров. –Вместе с тем, создание школьных спортивных клубов в субъектах ПФО осуществляется медленными темпами. Эту работу необходимо активизировать». По его мнению, это позволит увеличить число участников различных спортивных соревнований, которые проводятся среди школьников. Самыми массовыми из них являются «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», организуемые в соответствии с Указом главы государства.В ПФО в 2018-2019 учебном году в школьном этапе Президентских состязаний приняло участие 2,3 млн. ребят, еще 1,2 – в спортивных играх. Что касается Самарской области, то в двух этих мероприятиях участвовали 347 тысяч детей. Одним из наиболее массовых соревнований в ПФО стала школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет», соревнования в рамках проектов «Волейбол – в школу», «Мини-футбол – в школу», «Кожаный мяч», «Золотая шайба».«В рамках окружного проекта «Туриада» осуществляется комплексная поддержка развития спортивного туризма. В результате в настоящее время команды из регионов выигрывают большую часть чемпионатов России по спортивному туризму, и составляют ядро сборной нашей страны»,– отметил полпред Игорь Комаров.«Учитывая массовость и охват детей и молодежи в системе образования, считаем необходимым обратить внимание глав субъектов ПФО на важность дальнейшей работы по развитию системы школьных спортивных лиг, – обратился Дмитрий Азаров к губернаторскому корпусу. – Рабочая группа считает целесообразным, чтобы Министерство спорта РФ совместно с Министерством просвещения РФ рассмотрели бы вопрос проведения отборочных этапов детских соревнований по массовым видам спорта, начиная с уровня внутришкольных отборочных соревнований».Кроме того, в 9 субъектах ПФО в 2019 году рамках национального проекта «Образование» были открыты центры для одаренных детей. Они функционируют по модели «Сириуса».«Предлагаем рассмотреть возможность сетевого взаимодействия данных центров, что позволит получить синергетический эффект развития и не только в сфере спорта», – обратился к участникам Совета губернатор Самарской области. Напомним, в нашем регионе создан центр «Вега».Если говорить о развитии спорта на базе вузов, то в ПФО физкультурой занимается 362,5 тыс. студентов. При этом, стоит отметить, что запоследние три года в округе доля университетов, где есть студенческие спортклубы, заметно увеличилась– они успешно работают в 209 образовательных организациях. «Анализ данных по развитию студенческого спорта в ПФО свидетельствует о том, что здесь есть огромный потенциал для дальнейшей работы,– подчеркнул губернатор. –Тема студенческого спорта, убежден, крайне важная и требует отдельного внимания со стороныСовета ректоров вузов ПФО».Особенно актуален вопрос доступности спортивных объектов образовательных учреждений для населения на безвозмездной основе. Предложение рабочей группы – рекомендовать главам регионов совместно с органами местного самоуправления разработать и утвердить порядок использования соответствующей инфраструктуры во внеучебное время.Ключевой вопрос повестки – подготовка кадров для тренерской работы. Особенно это касается подростковых клубов и объединений. В округе, согласно статистике, их 837.По данным Министерства спорта РФ, в 2019 году на развитие физической культуры и спорта в ПФО направлены усилия более 67 тысяч штатных специалистов учреждений и организаций различных сфер деятельности и форм собственности. Здесь необходимо активнее применять меры господдержки.Особенно ощущается острая нехватка инструкторов по спорту, работающих на придворовых площадках. По мнению глав регионов, основная проблема — в отсутствии необходимых финансовых ресурсов в муниципалитетах. Здесь нужны дополнительные меры.По словам Марины Томиловой, «в 2020 году в рамках федерального проекта в подведомственных Минспорту РФ вузах начинается обучение инструкторов по спорту».Занятия спортом детей с ограниченными возможностями здоровья– отдельная тема. В 2019 году, доля особенных детей в возрасте 6-18 лет, систематически занимающихся физкультурой в стране составляет 71%, а по ПФО – 80,5%. К примеру, в Самарской области в 74 спортивных учреждениях работают как отдельные, так и смешанные группы, в которых занимается около 2600 человек.Вместе с тем, необходимо обратить особое внимание на вопросы развития адаптивного спорта, создания необходимых условий для занятий.Дмитрий Азаров отметил, что важным элементом привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям физкультурой является система проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий.Всего в субъектах ПФО в прошлом году было проведено 1193 региональных официальных физкультурных и 9340 спортивных мероприятия с участием детей и молодежи. Так в Самарской области уже 11 лет проводится футбольный турнир «Лето с футбольным мячом», в котором ежегодно принимает участие более 40 тысяч мальчишек и девчонок.С 2019 года проект стал федеральным и проводится в формате Всероссийского фестиваля дворового футбола.«Однако при проведении мероприятий имеется ряд проблем, решение которых поможет их дальнейшему развитию,– отметил губернатор Дмитрий Азаров. –Значительные ресурсы организаторам мероприятий приходится затрачивать на отчисления в Общероссийскую общественную организацию «Российское Авторское Общество» и Всемирную организацию интеллектуальной собственности». Особенно это актуально для тех видов спорта, которые обязательно используют музыкальное сопровождение во время тренировок и соревнований. Например, художественная гимнастика, фигурное катание, танцевальный спорт, чирлидинг, акробатический рок-н-рол, фитнесс—аэробика, спортивная гимнастика, синхронное плавание.Все виды спорта используют музыку на торжественных церемониях открытиях и закрытиях соревнований. Сумма компенсаций может быть очень ощутимой по сравнению с общими расходами на проведение всего мероприятия.Рабочая группа считает, что и мероприятия спорта тоже должны входить в льготную категорию по оплате, как и, к примеру, мероприятия сферы культуры и образования. Отменим с, что в 2019 году Самарская область показала пример урегулирования отношений с РАО. Творческая общественностьи Союз предпринимателей Самарской области на Авторском совете РАО инициировали предложение установить нулевую ставку отчислений в РАО в отношении мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Это решение было поддержано. «Рабочая группа по итогам совета считает необходимым рекомендовать Министерству спорта России рассмотреть механизмы и варианты решения данного вопроса»,–озвучил решение членов Совета Дмитрий Азаров.По мнению главы Самарского региона, массовый, школьный, дворовой спорт, физкультурные мероприятия – это база для развития системы подготовки спортивного резерва. На данный момент она включает 993 физкультурно-спортивные организации, в которых занимаются 648 тысяч человек, проживающих в ПФО.«Необходимо отметить позитивные изменения как у нас в стране, так и Самарской области в плане развития спорта: строятся новые площадки, разрабатываются стимулирующие программы поддержки как перспективных спортсменов, так и тренеров, – отметил Олимпийский Чемпион Тагир Хайбулаев. – Спорт – это самое универсальное «оружие», способ борьбы со всякими негативными проявлениями. Вовлечь молодых ребят должны те, кто своей спортивной карьерой, своим примером может показать, какую пользу может принести молодым людям спорт. Он может открыть перед ними мир».Отдельное внимание в рамках заседания было уделено развитию спорта в селах. В настоящее время федеральным министерством подготовлена первая редакция проекта программы «Спорт на селе».«Рассчитываем, что за счет данной программы произойдет укрепление материально-технической базы учреждений и организаций, обеспечивающих в сельских территориях физкультурно—спортивную работу, будут решены вопросы стимулирования профессиональной деятельности специалистов, работающих на селе»,–обратила внимание участников заседания Совета Марина Томилова.В целом, в регионах округа значительное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Самарская область реализуется комплексный проект«СпортКоманда63»,включающий ежемесячное печатное издание, YouTube-канал, официальный сайт, страницы в соцсетях.«Эту работу необходимо усиливать,– подчеркнул Дмитрий Азаров. –Особенно в соцсетях, которые востребованы молодежью».Отдельно губернатор Самарской области рассказал о федеральномэкспериментальном проекте «СтаньЧемпионом». Наш регион– единственный в ПФО является пилотным. Проект позволяетдетям от 6 до 12 лет пройти бесплатное тестирование, которое определит, к какому виду спорта они имеют предрасположенность.За год такой возможностью воспользовались 2800 человек.«Говоря о перспективах и планах развитии детского, юношеского, молодежного спорта, мы обязательно должны учитывать интересы и потребности самой молодежи. Как сказал Президент страны Владимир Владимирович Путин, эффективные решения невозможность принимать без мнения людей», – отметил Дмитрий Азаров. Он привел в пример заинтересованность молодежи в технических видах спорта. Самарская область, Тольятти имеют историческую связь с автоспортом. «Строительство специализированного центра технических видов спорта – это база их развития, точка притяжения молодежи», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.