В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
22 ноября 2019 21:48
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Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
"Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России", — сказал Рязанский.
Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей могут критиковать страну, "говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".
По мнению законодателя, "у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине".
В этой ситуации также следует узнать, что обо всем этом думают зрители, считает Рязанский.
"Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", — заключил он.
Фото: соцсети
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