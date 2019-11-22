В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM"."Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России", — сказал Рязанский.Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей могут критиковать страну, "говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".По мнению законодателя, "у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине".В этой ситуации также следует узнать, что обо всем этом думают зрители, считает Рязанский."Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", — заключил он.Фото: соцсети