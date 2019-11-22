Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ее обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей. Ее обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей.
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничествеЭкс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Это братья Шамик и Рашид Хачатряны — потерпевшие считают их причастными к преступлению.
В теме убийства в кафе «Парадиз» появились «воры» и «смотрящие»
В Кремле подтвердили дату и время большой пресс-конференции Путина.
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 19 декабря
По различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз.
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава
Певица с 1973 года принимала участие в программе
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
В сквере Фадеева, территория которого полностью благоустроена и обновлена в этом году, к сожалению, происходят случаи вандализма.
Городские власти просят самарцев бережно относиться к обновлённым городским пространствам
Этап турнира серии FIM Speedway Grand Prix 2020 пройдет в России, впервые в Тольятти - 29 августа.
Мировой спидвей приедет в Тольятти
Во время награждения Доронина, получившая орден
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе имени Горького
сегодня  Пятница, 22 ноября, 23:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/11:
USD 63.71
-0.13
EUR 70.52
-0.18
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

22 ноября 2019 21:48
561
Певица с 1973 года принимала участие в программе
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".

"Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России", — сказал Рязанский.

Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей могут критиковать страну, "говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".

По мнению законодателя, "у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине".

В этой ситуации также следует узнать, что обо всем этом думают зрители, считает Рязанский.

"Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", — заключил он. 



Фото:    соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
22 ноября 2019  22:23
В Кремле подтвердили дату и время большой пресс-конференции Путина.
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 19 декабря
В Кремле подтвердили дату и время большой пресс-конференции Путина.  Политика региона
82
22 ноября 2019  21:48
Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.   Политика региона
541
22 ноября 2019  17:28
На совещании обсудили проблемные точки улучшения показателей нацрейтинга.
Виктор Кудряшов: «Улучшение инвестиционного климата в регионе – абсолютно командная работа»
На совещании обсудили проблемные точки улучшения показателей нацрейтинга.  Политика региона
148
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
533
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
551
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
880
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
304
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
293
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
557
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
788
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
553
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
419
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
501
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1606
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2193
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1499
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1823
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1985
Весь список

Мероприятия
В московском метрополитене прошла выставка, посвященная достопримечательностям Самарской области
В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»
Самарский зоопарк приглашает отметить День матери
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные