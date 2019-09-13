В Совфеде предложили Украине войти в состав России
13 сентября 2019 17:34
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым, не только словами.
"Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет.
Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет", - сказал РИА Новости Цеков.
По его мнению, Украине неизбежно уготован путь интеграции с Россией.
"В перспективе, самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", - сказал сенатор.
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