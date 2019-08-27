В Совфеде обвинили американских сенаторов в самопиаре
27 августа 2019 23:46
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В понедельник сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что РФ отказала ему в выдаче визы. При этом российское посольство отметило, что сенатор не обращался за разрешением на въезд. Затем в МИД РФ пояснили, что сенатор находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России, о чем самому сенатору известно. После этого еще один представитель сената США демократ Крис Мерфи пожаловался на отказ в российской визе.
"Американские сенаторы занимаются самопиаром. Если они хотят приехать в Россию, то хорошо бы сначала получить приглашение", - сказал Климов.
Он отметил, что между Россией и США существует визовый режим. "Если бы они планировали приехать по линии российского парламента и согласовали с Совфедом или Госдумой свой визит, думаю, проблем бы не было. Если они хотят приехать как туристы - это другое дело", - сказал законодатель.
Российские парламентарии и эксперты считают, что объяснить скандальную реакцию американского законодателя на отказ во въезде в РФ довольно просто. Он также напомнил, что ранее сами конгрессмены не хотели общаться с российскими коллегами. "В прошлом году, когда возникла идея поездки наших парламентариев в США, мы получили вежливый намек, что ехать бы не надо. Хотя это был ответный визит на приезд в Россию американских конгрессменов. Мы и визы не стали получать", - пояснил Климов.
Он также сообщил, что у него нет информации о том, что в Совете Федерации планировались какие-либо переговоры с коллегами из США.
Фото: pixabay
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