В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

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Сенатор считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Он предположил, что после этого будет принято соответствующее решение правительства."Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты", — отметил Рязанский в беседе с Nation News.Он предположил, что последнее слово в этом вопросе будет за Минфином."В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться", — заключил сенатор.Как сообщили в Минтруде, июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей. При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до трех лет за период апрель-июнь и единовременной выплатой на детей от трех до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня. Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября, добавили в ведомстве.Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков