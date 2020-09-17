В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов

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В четверг, 17 сентября, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур, которые являются одним из самых востребованных региональных товаров в сфере АПК.

Развитию масличных культур в Самарской области уделяется особое внимание: они, наряду с зерновыми, являются основной позицией экспорта в региональной сельскохозяйственной отрасли. Во многом именно благодаря активной продаже масложировой и зерновой продукции в другие регионы наша губерния в полной мере исполняет показатели проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Знакомство с производством масличных культур в Самарской области первый заместитель министра РФ Джамбулат Хатуов начал на примере флагмана сельскохозяйственной отрасли губернии – компании «БИО-ТОН». Это крупнейшая агрокорпорация ПФО, которая традиционно занимает лидирующие позиции по производству подсолнечника, зерновых и зернобобовых культур в России. Ежегодно агрокорпорация производит более 500 тысяч тонн подсолнечника, озимой и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, гречихи, нута и других технических культур.

Генеральный директор «БИО-ТОН» Ирина Логачева рассказала первому заместителю министра сельского хозяйства РФ, что около 35% объема всей продукции занимает подсолнечник. Для того чтобы удерживать лидирующие позиции на российском рынке, самарское предприятие уделяет большое внимание техническому оснащению и внедрению современных технологий. То, какие технологии тестируются в этом году, руководство компании продемонстрировало на собственных экспериментальных полях в Красноармейском районе.

«В этом году мы начали использовать коптеры для борьбы с карантинными сорняками в полях, – рассказал руководитель отдела автоматизации компании «БИО-ТОН» Сергей Коновалов. – Если в местах посевов возникают сорняки, то туда уже не может зайти обычная техника, чтобы не помять посевы. Беспилотные летательные аппараты как раз решают эти проблемы: благодаря низкой массе они не наносят вреда посевам при ликвидации сорняков, тем самым сохраняя урожай».

Также Джамбулату Хатуову показали, как с помощью коптеров компания начала проводить десикацию – предуборочное подсушивание растений с помощью специальных препаратов. Это ускоряет созревание и облегчает сбор урожая.

Специалисты рассказали: практика показывает, что возможности дронов намного шире, чем у других видов обработки – один беспилотник способен обработать 2 га площади за вылет. При этом его можно использовать даже в непростых погодных условиях: аппарат выдерживает ветер до 15 метров в секунду. «Говорить о конкретных экономических результатах эксперимента пока рано, это мы увидим по итогам года, но уже сейчас технические специалисты, которые изначально были скептически настроены, поменяли свое мнение, говорят, что этот метод можно внедрять в реальное производство на постоянной основе», – пояснил Сергей Коновалов.

Джамбулат Хатуов оценил применение беспилотных летательных аппаратов при проведении полевых работ и отметил, что это «очень прогрессивная история, это безусловно шаг в будущее».

Также предприятия проводит эксперименты по импортозамещению семян: специалисты на одном поле посеяли сразу 3 гибрида подсолнечника – как отечественного, так и импортного производства. Такое соседство позволяет сравнить производственные характеристики при одинаковых условиях.

«Для нас очень важно расширение гибридов сортов, которые будут в товарном производстве в ближайшие 5-10 лет. Сегодня аграрная наука пересматривает свое отношение в партнерстве с отечественными аграриями. Крайне важно, что мы уже вышли на испытания полевых сортов гибридов, что мы работаем вместе в поле», – подчеркнул первый заместитель министра.

Подводя итоги эксперимента, генеральный директор Ирина Логачева отметила, что его можно считать успешным: ряд сортов отечественного производства показывают хорошие производственные характеристики, компания готова их закупать, однако селекционеры не всегда могут дать большой объём посевного материала.

Реализовывать столь смелые проекты компании помогает поддержка регионального Правительства и внимание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к сельскохозяйственной отрасли. К примеру, только в 2020 году «БИО-ТОН» получил субсидию в размере 60 миллионов рублей на развитие предприятия, обновление парка техники и закупку элитных семян.

После осмотра полей Ирина Логачева предложила Джамбулату Хатуову ознакомиться с тем, как в компании организовано хранение и упаковка продукции в производственных цехах, которые расположены в Пестравском районе, а также с парком сельскохозяйственной техники предприятия. Гендиректор отметила, что за последние два года проделана огромная работа по дооборудованию производственных мощностей. Теперь в собственности предприятия более 1300 единиц современной самоходной техники, в том числе самарского производства, которые позволяют обеспечить высокую производительность при минимальных потерях. Кроме того, у компании есть собственная метеостанция, благодаря которой у агрономов всегда есть самая актуальная информация о влажности и температуре воздуха, что позволяет грамотно выстроить работу по опылению растений защитными средствами.

Гендиректор также добавила, что на данный момент компания готовится к реализации сразу нескольких стратегических проектов, среди которых – создание семеноводческого центра, мелиорация, дальнейшее обновление парка сельскохозяйственной техники и реконструкция Челно-Вершинского элеватора с увеличением объемов хранения зерна с 25 тысяч тонн до 65 тысяч тонн.

«Нам очень важно, чтобы каждый фермер имел стратегию своего развития, тогда мы обеспечим продовольственную безопасность страны и будем дальше наращивать экспортный потенциал», – акцентировал внимание Джамбулат Хатуов.

Также Джамбулат Хатуов отметил, что экспертная группа министерства пробудет в регионе несколько дней и уделит особое внимание стратегии дальнейшего развития АПК Самарской области, которая будет презентована Правительством региона завтра на расширенном совещании.

«Участие нашего министерства в разработке и утверждении стратегии дальнейшего развития АПК Самарской области – это инициатива Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, которую он обсуждал с министром Дмитрием Николаевичем Патрушевым, – сказал замминистра. – На примере уже одного предприятия можно сказать, что стратегия развития регионального АПК основана на соблюдении всех рекомендаций, которые Минсельхоз России направил в регионы еще год назад. Они включают техническую модернизацию, сортообновление, эффективное использование и повышение плодородия земель. Аграрии региона в основной части к этим вопросам подходят очень ответственно. Мы оцениваем сегодня Самарскую область как одного из лидеров сельскохозяйственного производства в ПФО, а по некоторым позициям – как субъект, занимающий ключевые позиции в РФ. Вся продукция, произведенная в Самарской области, – очень высококонкурентная и востребована на внутреннем и внешнем рынке».