В Самарской области запретят митинговать около храмов

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Чаще всего митинги самарцы проводят в скверах, но и на это есть ограничения.

Самарской губернской думе рекомендовали принять во втором чтении законопроект о проведении публичных и массовых мероприятий. Решение приняли на заседании профильного комитета.

— Предлагаемые изменения касаются введения региональных ограничений на проведение публичных мероприятий — собраний, митингов, шествий, демонстраций, — рассказали в губернской думе.

Такие мероприятия граждане не смогут проводить ближе, чем в 150 метрах от:

медицинских учреждений;

школ, детских садов, секций и других учреждений, где учатся дети младше 18 лет;

религиозных учреждений.

— При этом ограничение на организацию публичных мероприятий у школ и храмов будет действовать только в то время, когда в них фактически осуществляется образовательная и религиозная деятельность, плюс один час до и после этого, — объяснили представители парламента.

Такие ограничения уже действовали в Самарской области с 2005 года. Коммунисты, члены партий «Справедливая Россия» и ЛДПР пытались добиться их смягчения, но безрезультатно. Позже представители КПРФ обратились в Конституционный суд с требованием отменить запрет. В качестве аргумента они привели решение этой же инстанции.

В начале июня 2020 года Конституционный суд признал запрет не соответствующим Конституции. Но региональные власти решили вернуть ограничения с учетом требований служителей Фемиды. В частности, жителям представят конкретный список мест, где нельзя будет митинговать, пишет 63.ру.