В Самарской области в 2020 году будут внедрены 5 дополнительных программ профессиональной переподготовки в области IT
18 сентября 2019 17:29
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утвержденного Президентом России Владимиром Путиным, и удовлетворения потребности Самарской области в IТ-специалистах в настоящее время разрабатываются пять дополнительных программ профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций, востребованных в сфере цифрового развития региона.
Для переподготовки медицинских специалистов, имеющих базовое образование «Лечебное дело», разрабатывается программа дополнительного обучения «Врач-кибернетик». Информационные технологии в настоящее время используются не только в области медицинской науки, но и в обычной клинической практике для диагностики заболеваний и поддержки принятия решений по лечению пациентов. Потребность в таких специалистах на рынке труда огромна – уже на текущий момент по разным оценкам от 80 % до 95 % медицинских работников так или иначе используют различные информационные технологии в своей работе. Системная подготовка врачей, владеющих информационными технологиями, является необходимой составляющей дополнительного образования для медицинских специалистов.
Для имеющих гуманитарное образования (психолог, социальный работник, историк, социолог) будет создана программа - «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)». Очевидным преимуществом формирования таких направлений является построение междисциплинарных связей для решения важных социальных, культурных и других задач.
Для специалистов, получивших базовое образование в сфере госуправления, экономики и менеджмента, будет разработана программа «Специалист по применению геоинформационных систем для решения задач государственного и муниципального уровня». Специалисты в области сельхозпроизводства, агрономии, агроинженерии смогут пройти переподготовку по программе «Специалист по оказанию услуг на основе использования данных дистанционного зондирования Земли», а также «Специалист по созданию тематических информационных продуктов и оказанию услуг на основе использования беспилотных летательных аппаратов».
Предполагается, что апробация и внедрение разработанных программ будет проводиться на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить достижение показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в части количества специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования. В 2020 г. переобучение должны пройти 11 тысяч человек, в 2021 г. – 13,5 тысяч, передает пресс-служба облправительства.
фото: fa.ru
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Комментарии
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18 сентября 2019 17:35
Он также добавил, что уже была апелляция на приговор, и призвал дождаться итогов её рассмотрения. Политика региона
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18 сентября 2019 17:29
В 2020 г. переобучение должны пройти 11 тысяч человек, в 2021 г. – 13,5 тысяч. Политика региона
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18 сентября 2019 14:57
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