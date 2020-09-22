В Самарской области стартовали всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС

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22 сентября в Самарской области началось проведение комплексного командно-штабного учения по ликвидации условной ЧС, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов. Учение продлится два дня и будет разделено на два этапа.

На первом этапе органы управления и силы РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) приводятся в режим функционирования «Повышенная готовность». На базе Главного управления МЧС России по Самарской области в круглосуточном режиме развернут межведомственный оперативный штаб. Организовано взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления. Усилена оперативно-дежурная смена органов управления, дежурных смен подразделений, организован сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Сегодня, в рамках учения, в ситуационном зале Главного управления в режиме видеоконференцсвязи состоялся селектор, на котором присутствовали первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Владиславович Кудряшов, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко, руководители Министерств и ведомств Самарской области.

23 сентября, в ходе второго этапа командно-штабного учения, будет проведена отработка практических мероприятий, проверена готовность органов управления и сил РСЧС к выполнению практических действий по ликвидации ЧС, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов.

Главное управление МЧС России по Самарской области и информирует, что данное командно-штабное учение является плановым, гражданам следует отнестись с пониманием к тренировочным мероприятиям, проводимым в период с 22 по 23 сентября, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС