В Самарской области стартовала первая инжиниринговая конференция

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В понедельник,, на площадке тольяттинского технопарка «Жигулевская долина» состоялось открытие первой инжиниринговой конференции. В пленарном заседании приняли участие губернатор Самарской области, заместитель Министра промышленности и торговли РФ, генеральный директор Академии Ростеха, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, первый заместитель гендиректора технопарка «Сколково», представители крупнейших предприятий региона, производители и интеграторы специализированного программного обеспечения и решений, а также представители ведущих вузов региона, входящих в состав Научно-образовательного центра Самарской области.На открытии форума представители питерского политеха и федерального министерства промышленности и торговли подчеркнули, что такой формат конференции стал первым не только в Самарской области, но и во всей Российской Федерации. Александр Морозов призвал сделать форум регулярным, «подключить» к участию в нем и другие субъекты РФ. «Коллеги, у нас к 2025 году будет огромный рынок инжиниринга. Нам, министерству промышленности и торговли РФ, необходимо не только задать задачи для инвесторов, но и вместе с вами, вместе с крупнейшими вузами страны, крупнейшими инжиниринговыми площадками подготовить инфраструктуру, специалистов, которые будут способны предоставить инвесторам соответствующие качественные услуги, – сказал замминистра. – Более того, мы создаем инфраструктурные задачи, мы создаем продукт, это наш предмет совместной работы. Поэтому мне очень приятно, что такая системная работа ведется в Самарской области».Ключевая тема конференции: «Национальные проекты и инжиниринг как драйверы технологического роста». Организаторы конференции – Правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого при партнерстве ассоциации «Технет» подготовили серию круглых столов и мастер-классов, на которых участники рассмотрят перспективные технологии и центры компетенций в качестве основы для развития российского инжиниринга, а также цифровое проектирование и моделирование, а также новые наработки в области виртуальной реальности, аддитивных технологий и т.д.Открывая пленарное заседание, Глава региона отметил: «Сегодня мы наблюдаем существенные изменения в организационной и производственной структуре высокотехнологичных предприятий. Создание новых продуктов требует появления принципиально новых технологических решений. Многие задачи, предполагающие развитие этой сферы, заложены и в национальных проектах, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Прежде всего, это нацпроекты «Цифровая экономика», «Наука», «Повышение производительности труда и поддержка занятости».Конференция будет проходить два дня: первый – на площадке технопарка «Жигулевская долина» а второй – на базе ведущих университетов региона. Такой формат поспособствует встраиванию инжиниринговых сервисов в производственные цепочки крупных предприятий, а также поможет определить тенденции развития инжиниринга в профильных для региона отраслях. Кроме того, инжиниринговые компании расскажут о тенденциях и перспективах развития отрасли, а вузы поделятся планами по подготовке инженерных кадров, узнают запрос промышленных предприятий на инжиниринговые услуги.Приветствуя участников конференции, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской подчеркнул: «Сердце переполняется радостью и гордостью за Отечество, когда находишься здесь, в Самарской области, в центре промышленности и индустрии, в мозговом центре России. Я поздравляю нас всех с первой в России инжиниринговой конференцией под названием «Инжиниринг: новые инструменты экономического роста». Это наша победа, наш драйвер, наш старт».Говоря о том, почему один из ведущих вузов страны решил не только поддержать идею проведения самарской конференции, но и выступить ее организатором, ректор сказал: «Самарская область – это регион с богатейшей промышленной и научной историей. Я просто напомню, что, например, в Самаре был запущен первый электрический трамвай, состоящий полностью из материалов и изготовленный и сконструированный здесь инженерами. В годы ВОВ почти 30 тысяч штурмовиков ИЛ-2 – это в преддверии ожидаемого юбилея Победы – здесь руками самарцев было выпущено. Самарская область является центром автомобильной промышленности Советского Союза и сегодня сохраняет этот статус в России. И сформированный потенциал двигателестроения, авиационной, металлургической, автомобильной промышленности позволяет говорить о Самарской области как об одном из важнейших регионов-драйверов нашей отечественной науки и техники. Как раз это было основанием для нас, честь работать с вами».Отметим, что наш регион активно взаимодействует с Центром компетенций НТИ по направлению «Новые производственные технологии». Например, в рамках ПМЭФ-2019 было подписано соглашение о сотрудничестве центра с Научно-образовательным центром Самарской области, в консорциум центра компетенций вошли ПАО «АвтоВАЗ» и Тольяттинский государственный университет. Кроме того, Центр НТИ и АО ОДК, одним из крупнейших предприятий которого является ПАО «Кузнецов», реализует дорожную карту «Технет», направленную на цифровую трансформацию производственных процессов корпорации, цифровое проектирование, моделирование, разработку цифровых двойников, изделий и процессов. Теперь это сотрудничество будет еще более широким.Гендиректор Академии Ростеха Елена Романова акцентировала внимание участников конференции на том, что одна из основных задач, стоящих перед российским оборонно-промышленным комплексом – не только исполнение гособоронзаказа, но и создание новой гражданской продукции. И для того, чтобы с этой задачей справится, нужно использовать новые подходы и форматы. «Что нам сейчас в ОПК не хватает для того, чтобы развивать новые продукты и новые проекты? Это умение найти конструктивные направления с точки зрения коммерческого потенциала и технологического задела, создать проекты, которые мы можем «приземлить» на наших производствах и вывести на рынок сбыта. Кроме того, мы должны понимать наши компетенции: нужно уметь проводить технологический аудит, чтобы понять, что мы можем с этим сделать и в какую сторону нам идти, – отметила Елена Романова. – Также очень важно научиться организовать всю эту работу, чтобы от идеи дойти до продукта, вывести этот продукт на рынок. Этих компетенций нам пока не хватает. Поэтому, чтобы их приобретать, нам нужны такие новые амбициозные форматы взаимодействия».Гендиректор Академии Ростеха подчеркнула, что научно-образовательный центр Самарской области играет в этом вопросе ключевую роль: «Для нас самарский НОЦ – это надежда, пример площадки, где такое взаимодействие выстроено на достойном уровне. У нас прекрасное сотрудничество с Самарской областью, сейчас задача перейти на новый качественный уровень. Я хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича за то, что он такой активный темп задал, очень хорошая динамика, и мне кажется, эта конференция нам как раз поможет определить, какие направления должны быть в НОЦ, как мы по этим направлениям организуем работу. А итогом должны быть те новые продукты, которые будут конкурировать не только на российском рынке, но и на мировом».После деловой части открылись площадки форума. В первый день здесь запланирована серия круглых столов и мастер-классов. Участники обсудят вопросы внедрения высоких технологий в производство, текущие задачи и существующие технологические потребности. Специалистам в области инжиниринга представят программное обеспечение «ANSYS», «Компас 3D» и другие.