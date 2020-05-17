В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
17 мая 2020 19:15
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Об этом сказал Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте.
- Разрешено посещение парков, жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе.
- Разрешено работать торговым точкам с площадью торгового зала не более 400 кв. метров, отдельным входом и правилом посещения 1 покупатель на 15 кв. метров, передает пресс-служба оперштаба СО.
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