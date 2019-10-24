В Самарской области прошло выездное заседание комиссии Министерства обороны

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24 октября в Самарской области под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – заместителя начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенантасостоялось выездное заседание постоянной профильной комиссии по взаимодействию Министерства обороны Российской Федерации и войсковых казачьих обществ Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.В рамках мероприятий комиссии было проведено отчетное заседания комиссии. Участники заседания познакомились с опытом работы Волжского войскового казачьего общества. Кроме того, был проведен круглый стол по вопросам военно-патриотического воспитания казачьей молодежи допризывного возраста, состоялось награждение казаков ведомственными знаками отличия Минобороны России.Круглый стол на тему «Специализированная воспитательно-образовательная деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реестровых войсковых казачьих обществ и общественных организаций России по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи на основе передовых духовных, педагогических идей, инновационных проектов и образовательных технологий. Востребованные иэффективные методы и формы воспитания у казачьей молодежи чувства верности служения Отечеству и личной ответственности за судьбу страны, обязательности прохождения военной службы, формирования устойчивой гражданской позиции, укрепления физического здоровья и подготовки к государственной (военной) службе» стал центральным в программе работы комиссии.В нем приняли участие атаманы всех войсковых казачьих обществ России, представители заинтересованных центральных органов военного управления и штабов военных округов в режиме видео-конференц-связи, а также представители Министерства образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, федеральных агентств по делам национальностей и делам молодежи, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, общероссийских общественно-государственных организаций «ДОСААФ России» и «Российского военно- исторического общества».Участники обсудили формы и методы воспитания казачьей молодежи, вопросы укрепления патриотизма и традиционных духовных ценностей. От имени губернатора Самарской областиучастников заседания приветствовал заместитель руководителя Администрации губернатора Самарской области – руководитель департамента внутренней политики Администрации губернатора Самарской областиОткрывая заседание круглого стола,отметил, что российские Вооруженные Силы существенно изменились за последние пять лет: поднялсяуровень технического оснащения, вырос средний возраст призывников, степень их спортивной подготовки. Наблюдается еще одна тенденция: как правило, на военную службу приходят уже закончившие средние и высшие учебные заведения специалисты.«Таким образом, в ближайшей перспективе портрет типичного призывника будет выглядеть так: юноша старше 20 лет с высшим или средним специальнымобразованием, сдавший нормы ГТО, осознанно выбравший срочную службу в армии и видящий в ней «социальный лифт», позволяющий в дальнейшем строить свою карьеру на военной или государственной гражданской службе» , - подчеркнул Евгений Бурдинский.Воспитание подрастающего поколения в традициях патриотизма является одним из приоритетов деятельности казачьих обществ, и здесь они могут сыгратьключевую роль. Самарская область не случайно была выбрана местом проведения заседания по делам казачества. В последние годы казачье движение в регионе стремительно развивается. В завершение заседания комиссии Ректор Первого казачьего университета (г. Москва) Валентина Иванова поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также руководителя департамента общественной безопасности Самарской области, атамана Волжского казачьего войсказа большую работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и поддержку казачьих традиций, передает пресс-служба облправительства.