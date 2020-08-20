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В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов

20 августа 2020 11:45
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Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.
В среду, 19 августа, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по итогам работы органов местного самоуправления по реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов. Главы муниципалитетов и руководители ряда министерств приняли участие в разговоре в формате видеоконференции.

С докладами на совещании выступили министр здравоохранения области Армен Бенян, министр энергетики и ЖКХ региона Михаил Мишин, областной министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Олег Майоров, заместитель министра строительства области Анна Урусова.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что реализация национальных проектов остается приоритетом деятельности региональных властей. Система мониторинга исполнения показателей нацпроектов, примененная в Самарской области, стала примером для использования подобных управленческих методик в масштабах всей страны и вывела регион в лидеры в минувшем году.

Не менее масштабные планы и на текущий год. По поручению председателя регионального Правительства министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов. Он составлен на основе данных за первое полугодие текущего года.

На 2020 год установлен 191 региональный показатель. На муниципальном уровне было выделено (декомпозировано) 77 показателей. Рейтинг рассчитывался на основании 31 показателя, поскольку по ним можно было получить ежеквартальные данные в разрезе муниципальных образований. Рейтинг составлен на основе анализа исполнения восьми национальных проектов.

Как показали итоги ранжирования, первое место в списке городских округов занял Отрадный. На втором месте – Сызрань. Городские округа Тольятти и Самара получили равное количество баллов, они делят третье место.

Среди муниципальных районов на первом месте – Богатовский. Второе место занял Похвистневский район, третье – муниципальный район Борский.

Виктор Кудряшов заметил, что даже у лидеров предварительного рейтинга есть проблемные места, которые и предложил обсудить. С докладом об исполнении региональных составляющих федеральных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выступила замминистра строительства Анна Урусова. По ее информации, план 2020 года по переселению из аварийного жилья выполнен на 40%, при этом все города и районы заключили контракты с застройщиками на выкуп квартир. Участники заседания обсудили также вопрос выделения перспективных участков для комплексной застройки, ИЖС и малоэтажного строительства.

«Нам нужно готовить новые земельные участки, взаимодействовать с застройщиками, помогать им с реализацией планов, — обратился к главам муниципальных образований Виктор Кудряшов. – И своевременно оформлять земельные участки, чтобы уже в этом году приросло количество выданных разрешений на строительство. Прошу министерство отдельно встретиться с муниципалитетами, где есть трудности с получением разрешений на строительство, и наметить пути решения проблем».

Как показывает анализ данных за первое полугодие, есть некоторые трудности в исполнении плановых показателей национального проекта «Здравоохранение», прежде всего это касается обеспечения медицинских учреждений кадрами.

Первый вице-губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость создания условий для жизни и работы медиков.

«В Тольятти есть прекрасный опыт – там целый подъезд жилого дома реконструировали, чтобы обеспечить квартирами работников здравоохранения. Это позволило привлечь кадры, в том числе из других регионов. Необходимо подумать, какие еще условия мы можем предложить медикам, чтобы они оставались работать в учреждениях здравоохранения. Важно, чтобы врачи могли работать в комфортных, отремонтированных помещениях. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на решение проблемы нехватки кадров в здравоохранении. Жду ваших новых предложений, уверен, что они найдут понимание в Правительстве», — подчеркнул глава регионального кабинета министров.

Обсудили участники совещания и выполнение показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С начала года удалось сократить количество организаций, которые вели свою деятельность нелегально. Так, за семь месяцев из пяти тысяч физлиц «из тени» вышло 4623 предпринимателя. Многие представители малого бизнеса оформили статус «самозанятый». С начала года в Самарской области зарегистрировано уже более 22 тысяч таких граждан. В Самарской области создано 10 центров «Мой бизнес», где предпринимателям оказывают консультационные услуги. Тем не менее, в ряде муниципалитетов некоторые показатели нацпроекта не исполняются. И это при том, что Правительство Российской Федерации, региональные власти постоянно расширяют список мер поддержки. Так, по линии Гарантийного фонда региона предприниматели могут получить льготные займы под минимальный процент. На эти цели из областного бюджета было выделено более 600 миллионов рублей. Но в ряде муниципальных образований малый бизнес недостаточно активно обращается за этим видом помощи.

«В связи с пандемией наблюдался спад, в экономике была пауза. Но по итогам июля мы наблюдаем рост промышленного производства, восстанавливается и работа сферы услуг. Хорошие показатели у нас по экспорту промышленной продукции – 31 из 37 муниципальных образований продают свои товары за рубеж. Тем более удивляет отставание в выполнении такого показателя, как обращение за помощью в Гарантийный фонд Самарской области. Предприятия живут, продолжают работать, и им по-прежнему нужна поддержка государства, в том числе финансовая. Прошу глав муниципалитетов активнее включиться в работу, этот показатель крайне важен для региона. У муниципальных образований есть возможность достичь плановых значений, время до конца года еще есть», — сказал Виктор Кудряшов.

Об исполнении показателей национального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» доложил Василий Мишин. Первоначально в рамках плана на 2020 год было намечено благоустроить 272 дворовых территории, однако фактически за счет экономии средств этот показатель будет перевыполнен: обновят 321 территорию. На 158 объектах работы уже завершены. Вторым направлением программы является благоустройство общественных территорий. В планах на текущий год значится 141. Здесь также планируется превысить плановые значения и благоустроить 152 объекта. По большинству из них работы будут завершены в срок до 1 сентября, передает пресс-служба облправительства. 
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