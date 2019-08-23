В Самарской области планируется построить 3 животноводческих комплекса с численностью поголовья не менее 10 тысяч

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В пятницу,, губернатор Самарской областии генеральный директор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»подписали соглашение о сотрудничестве холдинга и Правительства региона. Крупнейший агрохолдинг России, который занимается растениеводством, мясным и молочным животноводством, уже работает в ряде регионов страны. Руководство компании намерено вложить порядка 12 миллиардов рублей в строительство животноводческих ферм на территории Самарской области.Заключению соглашения предшествовала большая работа как со стороны регионального Правительства и министерства продовольствия и сельского хозяйства области, так и со стороны агрохолдинга. Его представители подробно ознакомились с площадками, где возможно размещение животноводческих ферм, оценили инвестиционную привлекательность губернии и уровень оказываемой государственной поддержки.Кроме того, на выбор Самарского региона для вложения инвестиций повлияли и другие факторы. «Здесь удобное расположение по отношению к уже существующим комплексам в соседних регионах. И мы знаем, что в области много заводов по переработке сырого молока, а также здесь отмечается высокая покупательская способность молочных продуктов», – отметил Штефан Дюрр.Генеральный директор «ЭкоНивы» рассказал о том, что копания намерена построить в регионе по крайней мере 3 крупных животноводческих комплекса с общей численностью поголовья не менее 10 тысяч. Среди приоритетных площадок для реализации проекта рассматривается Клявлинский район области. Здесь планируют приступить к строительству уже весной следующего года.«Я рад, что наша совместная подготовительная работа, в том числе по обоснованию проекта, поиску площадок, привела к результату, – отметил Дмитрий Азаров. – Хочу поблагодарить вас за принятое решение. Я рассчитываю, что дальнейшая работа приведет к успешной реализации проекта».Глава региона заверил руководителя российского агрохолдинга в том, что Правительство региона будет сопровождать проект на всех этапах его реализации: «Проект по развитию молочного и мясного животноводства для нас крайне важен. Это направление является одним из приоритетных в сельском хозяйстве региона».Помимо площадки в Клявлинском районе, рассматриваются еще несколько, в частности, — в Борском районе области. «Нам ни в коем случае нельзя терять набранные темпы, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Необходимо по каждой потенциальной площадке наметить план работ, конкретные сроки реализации проекта. Это крайне важно и для инвестора, и для жителей региона, – потому что это новые рабочие места».Штефан Дюрр поблагодарил Губернатора за «конструктивный подход команды» по решению возникающих вопросов и постоянное внимание и интерес со стороны властей региона по реализации инвестиционного проекта, передает пресс-служба облправительства.