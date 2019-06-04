В Самарской области отмечается рост ВРП и промышленного производства, позитивные изменения в социальной сфере

69

Сегодня, 4 июня 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов в соответствии с Уставом Самарской области представил депутатам Самарской Губернской Думы доклад о результатах деятельности Правительства региона в 2018 году.



В 2018 году перед Правительством области стояли серьезные экономические задачи. «Необходимо было преодолеть тенденции спада в экономике и снижения уровня жизни населения, закрепить тренды экономического роста и повышения реальной заработной платы, стабилизировать ситуацию в сфере государственных финансов, снизить долговую нагрузку. В целом могу сказать, что Правительство области с этими задачами справилось», — подчеркнул В. Кудряшов.



В 2018 году объем валового регионального продукта составил почти 1,5 трлн. руб. и увеличился на 1,1%. Положительная динамика ВРП наблюдается второй год подряд.



Высокий уровень государственного долга, превышавший в 2017 году 51% от доходов областного бюджета, являлся одним из главных факторов риска для финансовой устойчивости региона, фактором, существенно тормозившим его развитие. Правительству региона удалось увеличить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области, что позволило сократить объем государственного долга на 9,6 млрд. руб. (с 64,4 до 54,8 млрд. руб.) и более чем на 800 млн. руб. — ежегодные расходы на выплату процентов. Сегодня долговая нагрузка по всем видам долговых обязательств составляет 38% (достигнут докризисный уровень 2013 года).



Основные усилия Правительства Самарской области были направлены на поддержание достойного уровня и качества жизни граждан.



В 2018 году в регионе продолжился рост среднемесячной заработной платы, которая достигла по итогам года 33,6 тыс. рублей. В реальном выражении увеличение составило почти 7% (в 2017 году – 4,6%).



В соответствии с Указами Президента России проводилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. В 2018 году рост заработных плат данных категорий работников составил от 108,6% у педагогических работников общего образования (30321 рубль) до 1,7 раза у младшего медицинского персонала (29118 рублей).



В сфере социальной защиты населения в прошлом году достигнуты положительные изменения. Впервые за последние пять лет проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области). Также проиндексированы размеры доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.



Кроме того, увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка в возрасте до трех лет. С 1 января 2018 года по инициативе Президента России введена новая мера социальной поддержки – ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В Самарской области ее размер составляет почти 10 тыс. руб. Её получили более 5,4 тыс. семей.



Всего в 2018 году было предоставлено 130 видов социальных выплат, проиндексировано 19 видов выплат и доплат гражданам. Всеми мерами социальной поддержки было охвачено более 1,8 млн. человек, на данные цели выделено порядка 16,5 млрд. рублей.



Продолжает расти ожидаемая продолжительность жизни граждан. По оценке, в 2018 году она составила почти 72 года, увеличившись за последние два года почти на один год. Уровень смертности в целом сократился на 2%, в том числе от большинства основных причин смертности (на 5,2% от новообразований, на 14,8% от внешних причин, на 17,3% от инфекционных болезней, на 6,4% — от болезней органов дыхания). В то же время не удалось улучшить ситуацию со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний (рост на 6%). Для решения данной проблемы в регионе планируется реализация ряда мероприятий; в первую очередь, это переоснащение регионального сосудистого центра Самарского областного клинического кардиологического диспансера и еще двух первичных сосудистых центров в Тольятти и Сызрани.



Продолжалась работа по укреплению материально-технической базы сферы здравоохранения. В прошлом году в микрорайоне «Южный город» открыта поликлиника на 250 посещений в сутки. Велось строительство двух поликлиник в Тольятти – детской поликлиники на 500 посещений в смену и поликлиники на 1000 посещений, в муниципальном районе Волжский (пос. Придорожный) начато строительство поликлиники на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи.



Кроме того, было отремонтировано 47 объектов здравоохранения, закуплено 60 автомобилей скорой помощи. В регионе внедряется проект «Бережливая поликлиника», в нем участвуют 13 поликлиник.



С использованием механизма государственно-частного партнерства в регионе открыты 6 объектов здравоохранения, крупнейшие из них: многофункциональный госпиталь «Мать и дитя» в Самаре; Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Самаре; диализный центр на территории Самарской городской больницы № 10.



В целях повышения доступности первичной медицинской помощи жителям сел в 2018 году в эксплуатацию введены 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в регионе сейчас функционирует 488 таких пунктов. В 2019 году будут построены еще 14 ФАПов, что позволит решить проблему доступности медпомощи для населенных пунктов с численностью жителей более 1000 человек.



Значительные ресурсы в прошлом году были направлены на улучшение спортивной инфраструктуры региона. В рамках Чемпионата мира по футболу помимо стадиона «Самара Арена» также были введены 5 тренировочных площадок («Восход», «Энергия», «Металлург», «Союз», «Крылья Советов»), проведена реконструкция футбольного поля и капитальный ремонт зданий учебно-тренировочной базы ЗАО «ПФК «Крылья Советов», объектов стадиона «Локомотив», здания ГБУ СО «СШОР №7». Кроме того, ввели в строй 7 крупных спортивных объектов, в числе которых крытый каток с искусственным льдом в Чапаевске, стадион в селе Кошки, бассейн в поселке Стройкерамика. Был достроен физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом и стадионом в селе Шентала. Построены каток с искусственным льдом в Новокуйбышевске («Роснефть Арена») и комплексы крытых футбольных площадок в районе пр. К. Маркса / ул. Революционная и ул. Антонова-Овсеенко. За год обустроено 28 спортивных площадок. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2018 году достигла 38%, это на 4% выше, чем в 2017 году. В планах к 2024 году этот показатель довести до 55%.



«Серьезной проблемой в сфере развития физкультуры и спорта остается низкая заработная плата тренерского состава. Вопрос находится на нашем контроле. Об этом говорил Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров в своем Послании. И мы надеемся, что уже в ближайшее время нам удастся изменить эту ситуацию к лучшему», — подчеркнул Виктор Кудряшов.



В сфере образования особое внимание было уделено обеспечению доступности дошкольного образования. В прошлом году построено и введено в эксплуатацию 8 новых детских садов, а также завершен капитальный ремонт детского сада в Похвистнево. Благодаря открытию новых мест системой дошкольного образования в регионе охвачено более 157 тысяч детей. Однако очередность на получение мест в детских садах сохраняется. В настоящее время в очереди стоит около 5 тыс. малышей. В этом году ведется строительство 28 детских садов, до конца года 17 из них будут достроены, остальные – в следующем году. В перспективе к 2022 году доступность ясельных групп будет обеспечена полностью.



В муниципальных районах открыты 3 новые школы на 4,5 тысячи мест.



По итогам 2018 года введено в эксплуатацию 1782,2 тыс. кв. м жилья. По данному показателю Самарская область сохраняет 3 позицию среди регионов Приволжского федерального округа.



В зоне особого внимания Правительства области находится вопрос обеспечения жильем льготных категорий граждан. В прошлом году улучшили свои жилищные условия 683 молодые семьи, из которых 290 – многодетные, на данные цели было направлено более 528 млн. рублей. Социальную выплату на улучшение условий проживания получили почти 1,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Жильем обеспечены 723 человека из числа детей-сирот.



Результатами работы в 2018 году стало исключение из реестра проблемных 4 объектов долевого строительства, что позволило почти 900 жителям избавиться от статуса «обманутый дольщик». Тем не менее, в реестре еще остаются граждане, чьи права были нарушены. Решение проблем обманутых дольщиков находится на особом контроле Губернатора и Правительства области.



«Фундаментом для роста общественного благосостояния и улучшений в социальной сфере является устойчивая и динамично развивающаяся экономика. И здесь у нас есть важные результаты – индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил 102,7%. За четыре месяца текущего года рост физического объема промышленного производства составляет уже 3,8%», — отметил В. Кудряшов.



Такие результаты в первую очередь обусловлены динамичным развитием производства автотранспортных средств. По итогам года в отрасли отгружено продукции на сумму более 380 млрд. руб. Самарская область обеспечивает около 15% отгрузки всего российского автомобилестроения и 40% автопрома ПФО.



Индекс промышленного производства в химической промышленности составил 103,1%, в нефтеперерабатывающей — 103,2%. По итогам года область заняла 2 место в России по объему переработки нефти.



В целом по итогам 2018 года объём отгрузки промышленной продукции в действующих ценах увеличился на 13% к уровню 2017 года и составил более 1580 млрд. руб. По объёму промышленного производства регион уверенно занимает 4 место в ПФО.



Правительством области проводится системная работа по содействию промышленным предприятиям в привлечении средств федерального бюджета. В 2018 году 11 промышленных организаций в рамках мер государственной поддержки получили субсидии из федерального бюджета на сумму более 870 млн. руб. И ещё три крупных производителя — льготные целевые займы на 300 млн. рублей.



Ускорению промышленного производства будет способствовать участие региона в реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который стартовал в пилотном режиме на территории региона в 2017 году. Сейчас Самарская область является одним из наиболее успешных российских регионов по его реализации.



Одним из важнейших итогов 2018 года стало возобновление роста внебюджетных инвестиций, которые увеличились за год в сопоставимых ценах почти на 6%. В 2018 году в области открыты 13 новых промышленных производств и 12 тысяч рабочих мест.



В национальном рейтинге инвестиционного климата Самарская область поднялась сразу на 17 позиций с 65 на 48 место. «Но пока это не та позиция, которая может нас устраивать и которая соответствует потенциалу нашего региона. Поэтому мы продолжаем активно работать над кардинальным улучшением инвестиционного климата», — подчеркнул В. Кудряшов.



Активно развивается территория опережающего социально-экономического развития «Тольятти». Сейчас здесь 45 резидентов, из них более половины привлечены в прошлом году. На сегодняшний день их вложения составили 10,2 млрд. руб. На сегодняшний день это самая успешная ТОСЭР в России. Необходимо отметить, что рост объемов промышленного производства в Тольятти в прошлом году составил 7,1%, а уровень безработицы сократился до 0,8%.



Как пояснил В. Кудряшов, Правительству области удалось добиться создания еще одной территории опережающего социально-экономического развития в Чапаевске. Соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации было подписано в феврале этого года. Сейчас ведется работа по привлечению резидентов для развития этой территории.



В 2018 году область заняла первое место по уровню развития государственно-частного партнерства наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью. За год введено 7 объектов стоимостью 4,8 млрд. руб., создано 1 048 рабочих мест.



Перспективным направлением станет реализация масштабных проектов в сфере транспортного и коммунального обеспечения с использованием механизма ГЧП. Сейчас эта работа начата.



Еще одним важным направлением деятельности регионального правительства является поддержка агропромышленного комплекса. По предварительным данным, в 2018 году объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах составил 85,4 млрд. руб. (5-е место в ПФО), рост в сопоставимых ценах составил около 1%, что выше, чем в ПФО (98,7%) и в целом по Российской Федерации (99,4%).



Усилена финансовая устойчивость АПК. В целом по отрасли сельского хозяйства в 2018 году получено 7 млрд. руб. прибыли до налогообложения, тогда как в 2017 году ‒ менее 5 млрд. руб.



Несмотря на неблагоприятные погодные условия, регион полностью обеспечил внутренние потребности в зерне и вошел в пятерку лидеров по производству зерна, подсолнечника и картофеля среди регионов ПФО.



В 2018 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено техники на сумму 3,7 млрд. руб., введено в эксплуатацию 2,3 тыс. га орошаемых земель.



«Пока нерешенной проблемой в сфере АПК остается низкая обеспеченность населения региона молоком и мясом собственного производства, — отметил В. Кудряшов. – В целях решения этих вопросов мы сконцентрируем усилия на привлечении аграриев в сферу животноводства».



Все большую значимость приобретает сектор малого бизнеса. Правительством Самарской области проводится планомерная работа по его поддержке, и это дает свои результаты. В 2018 году количество субъектов малого бизнеса увеличилось до 134,3 тысяч (103,3% к уровню 2017 года) – 2-е место в ПФО после Республики Татарстан. Объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности (8,4 млрд. рублей) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 16,1%.



Большое внимание в прошлом году уделялось состоянию дорожно-транспортной инфраструктуры. На содержание, ремонт и развитие автодорожной сети было направлено 18,6 млрд. рублей. На развитие и приведение в нормативное состояние муниципальных автодорог направлено почти 3,8 млрд. рублей. Поддержка оказана всем муниципальным образованиям области.



За счет всех указанных средств отремонтировано более 390 км региональных и местных автодорог – это в 1,8 раза больше, чем в 2017 году. Введено в эксплуатацию 18 км построенных и реконструированных дорог областного и местного значения. Продолжалось строительство мостового перехода «Фрунзенский».



«Нашей важнейшей задачей на 2019 год является успешная реализация всех национальных проектов. Кроме того, мы будем держать курс на ускорение экономического роста, закрепление тенденций роста уровня жизни населения, активное инфраструктурное обустройство всей области и создание благоприятного инвестиционного климата. И мы должны приложить все усилия, чтобы выполнить эти задачи», — сказал в завершении выступления В. Кудряшов.



Депутаты Самарской Губернской Думы большинством голосов утвердили отчет о результатах деятельности Правительства Самарской области в 2018 году, передает пресс-служба облправительства.