В Самарской области открываются кинотеатры

Кинотеатры и кинозалы в Самарской области могут начать работу с 5 августа. Соответствующее Постановление Губернатора Самарской области №201 опубликовано сегодня. При этом действует ограничение – заполнение зрительного зала не должно превышать 30%. Общее количество зрителей не более 50. В кинотеатрах действует масочный режим и социальная дистанция.
Кроме того, Постановление разрешает работу культурно-досуговых клубов и кружков, при условии, если на занятиях одновременно будет не
больше 10 человек. Также разрешается проведение культурных мероприятий на открытом воздухе, в том числе это касается передвижных
многофункциональные культурных центров (автоклубов), но с количеством участников не более 50 человек. И в том и в другом случае окончательное решение принимает глава муниципалитета, исходя из складывающейся на территории эпидемиологической обстановки.
Также Постановление разрешает проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий с количеством участников не
более 50 человек.
ЗАГСам можно проводить торжественные церемонии, исходя из площади помещения. На одного гостя - не менее 4 квадратных метров пространства.
Постановление вступило в силу 5 августа, передает пресс-служба облправительства.
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