В Самарской области открываются кинотеатры

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Кроме того, Постановление разрешает работу культурно-досуговых клубов и кружков, при условии, если на занятиях одновременно будет небольше 10 человек. Также разрешается проведение культурных мероприятий на открытом воздухе, в том числе это касается передвижныхмногофункциональные культурных центров (автоклубов), но с количеством участников не более 50 человек. И в том и в другом случае окончательное решение принимает глава муниципалитета, исходя из складывающейся на территории эпидемиологической обстановки.Также Постановление разрешает проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий с количеством участников неболее 50 человек.ЗАГСам можно проводить торжественные церемонии, исходя из площади помещения. На одного гостя - не менее 4 квадратных метров пространства.Постановление вступило в силу 5 августа, передает пресс-служба облправительства.