В Самарской области освободят от транспортного налога владельцев авто, работающих на газе
20 января 2020 16:14
69
Главная цель законопроекта- улучшение экологии, т.к. "газовый" транспорт намного экологичнее бензинового и дизельного, и к тому же дешевле. Увеличение доли газа как моторного топлива является одним из пунктов Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 года.
Согласно законопроекту юридические и физические собственники автотранспорта, полностью работающего на природном газе, будут 100% освобождены от транспортного налога уже с 1 января 2020 года, автомобили, частично оборудованные газом- 50%. Подобные законы действуют в настоящий момент уже в 23 субъектах федерации.
Также по инициативе депутата Михаила Матвеева в план работы комитета включена разработка аналогичных льгот для владельцев автотранспорта, работающего на сжиженном топливе- пропане-бутане и электромобилей. Предоставленные льготы по подсчетам экономистов могут быть полностью компенсированы бюджету дополнительными поступлениями налогов от увеличения продаж газомоторного топлива на автозаправках.
Фото: соцсети
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Комментарии
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20 января 2020 16:46
За прошедшую неделю на территории губернии чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. При этом не обошлось без пожаров. Политика региона
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20 января 2020 16:14
Частично оборудованные газом- 50%. Политика региона
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Наказывать за это можно, когда блогер выложит прямой эфир в stories, и этого блогера можно идентифицировать. Политика региона
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