В Самарской области освободят от транспортного налога владельцев авто, работающих на газе

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Главная цель законопроекта- улучшение экологии, т.к. "газовый" транспорт намного экологичнее бензинового и дизельного, и к тому же дешевле. Увеличение доли газа как моторного топлива является одним из пунктов Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 года.Согласно законопроекту юридические и физические собственники автотранспорта, полностью работающего на природном газе, будут 100% освобождены от транспортного налога уже с 1 января 2020 года, автомобили, частично оборудованные газом- 50%. Подобные законы действуют в настоящий момент уже в 23 субъектах федерации.Также по инициативе депутата Михаила Матвеева в план работы комитета включена разработка аналогичных льгот для владельцев автотранспорта, работающего на сжиженном топливе- пропане-бутане и электромобилей. Предоставленные льготы по подсчетам экономистов могут быть полностью компенсированы бюджету дополнительными поступлениями налогов от увеличения продаж газомоторного топлива на автозаправках.Фото: соцсети