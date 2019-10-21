В Самарской области обсудили подготовку к Параду Памяти

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В понедельник, 21 октября, uубернатор Самарской областипровел оперативное совещание с членами регионального Правительства, главами муниципалитетов и ведомственных структур, во время которого был поднят ряд вопросов, в том числе и вопрос по подготовке Парада Памяти.Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве, откроет череду праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основная тема парада этого года – «Солдатская слава», посвященная судьбам наших земляков, – как погибших на фронте, так и с победой вернувшихся домой.Заместитель председателя Правительстваотметил, что в каждом муниципалитете при проведении памятных мероприятий акцент будет сделан на историю своих героев. Так, в Волжской районе большое внимание будет уделено судьбе трех полных кавалеров Ордена Славы, жителей села Подгоры Сергея Дегтева, Николая Родимова и Михаила Шамин. «Село Подгоры было единственным в Советском Союзе, где на одной улице жили сразу три полных кавалера Ордена Славы», – отметил зампред Правительства.Затронуты будут и судьбы участников исторического парада 7 ноября 1941 года. Например, биография участника исторического парада 7 ноября 1941 года, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Самары, который отличился в ходе взятия Берлина. Самарец в составе штурмовой танковой группы двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противника в здании рейхстага, обеспечивая атаку пехоты. Во время боя, прорвавшийся вперед танк был подбит и загорелся, мешая продвижению танка Владимира Чудайкина. Тогда он выскочил из своего танка, помог экипажу горевшего танка выбраться из машины и потушить пожар, а затем эвакуировал поврежденную машину с поля боя. Во время этих действий Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой, обеспечивая огнем своего танка продвижение пехоты.«О каждом из них будут подготовлены видеоролики, записываются их интервью с воспоминаниями о Параде, а о Владимире Ивановиче Чудайкине обновлен документальный фильм, который передан в школы для проведения классных часов и уроков мужества, – доложил Александр Фетисов. – Все участники парада будут приглашены на Парад Памяти, надеюсь, что состояние здоровья позволит принять в нем участие».Еще одна тема Парада памяти будет посвящена подвигу врачей в годы Великой Отечественной войны. Всего же в Самарской области будет проведено более 3 000 патриотических акций.Традиционно в самарском Параде Памяти примут участие представители иностранных государств, в том числе и тех, чьи дипломатические миссии в годы войны были размещены в Куйбышеве. Свою участие уже подтвердили Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгарии, временный поверенный в делах Канады в РФ, а также представители стран СНГ. Кроме того, к участию в параде приглашены представители министерства иностранных дел РФ, парадные расчеты силовых структур, ветеранских организаций регионов ПФО и городов-побратимов. Участниками самарского Парада станут и представители более 320 представителей от 42 военно-исторических клубов страны. Они привезут порядка 45 единиц исторической техники.Впервые в этом году в рамках Парада на площади Куйбышева пройдет марш юнармейцев, в котором примут участие юнармейские отряды со всех муниципальных образований области. В качестве одного из предварительных этапов подготовки к участию в Параде 31 октября состоится смотр строевой песни «Марш Калашникова», посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Также состоится конкурс на лучшее парадное прохождение, конкурсную комиссию которого возглавит генеральный инспектор министерства обороны РФ, председатель Российского Союза ветерановНе обойдется Парад Памяти без участие народного артиста СССР. В этом году артист выступит со своим моноспектаклем не только в Самаре, но и в Сызрани. Кроме того, получено подтверждение об участии в памятных мероприятиях артистов Большого театра. По предварительным данным, общее число участников Парада Памяти составит более 1000 человек, передает пресс-служба облправительства.