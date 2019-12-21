Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сегодня перед самарским НОЦ стоит глобальная цель – получить федеральный статус по формированию НОЦ мирового уровня.
В Самарской области обсудили ключевые направления развития НОЦ
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12.
В Самаре начал работу новый центр амбулаторной онкологической помощи
24 и 25 декабря. Вход свободный.
Самарская кирха приглашает на празднование Рождества Христова
У работников Роспотребнадзора возникли вопросы к владельцу сети «Фуджи Суши Friends».
Ревизоры разбираются с еще одной сетью общепита
Сколько и за что готова заплатить Apple.
Apple заплатит каждому до $1,5 млн за найденные уязвимости iOS
В новом здании предусмотрено 10 групп, в том числе 4 ясельные. Полностью оснащены спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки.
В Самаре открылся новый детский сад на 240 мест в Кировском районе
В подмосковной Лобне проходит Кубок России по фехтованию.
Наши шпажистки получили серебро в командном турнире
Брюссель выступает против ограничительных мер к компаниям, ведущим легальный бизнес. Еврокомиссия анализирует, каким образом санкции повлияют на европейские предприятия.
Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»
сегодня  Суббота, 21 декабря, 20:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/12:
USD 62.41
-0.12
EUR 69.38
-0.21
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарской области обсудили ключевые направления развития НОЦ

21 декабря 2019 18:39
82
Сегодня перед самарским НОЦ стоит глобальная цель – получить федеральный статус по формированию НОЦ мирового уровня.
В субботу, 21 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное совещание с ректорами ведущих вузов региона, главами профильных министерств регионального Правительства, а также АНО «Институт регионального развития». В ходе встречи были подведены итоги деятельности Научно-образовательного центра Самарской области в 2019 году, а также обсуждались приоритетные направления и ключевые проекты дальнейшего развития.

Региональный НОЦ был создан по поручению губернатора: в него вошли ведущие вузы и предприятия региона, а индустриальными партнерами стали крупнейшие госкорпорации – «Ростех» и «Роскосмос».

Сегодня перед самарским НОЦ стоит глобальная цель – получить федеральный статус по формированию НОЦ мирового уровня. Сейчас в России всего пять таких структур, а к 2024 году должно быть 15. В 2020 году проект НОЦ будет защищаться в Москве.

«Перед нами стоит серьезная задача — получить статус на федеральном уровне, – сказал Дмитрий Азаров. – Сегодня мы обсудим конкретные предложения, которые уже подготовлены, и определимся по тому, с чем мы будем выходить на конкурс, какие направления мы будем презентовать на получение федерального статуса по организации НОЦ мирового уровня».

У региона несколько якорных компетенций (авиа- и ракетостроение, автомобилестроение, инжиниринг), благодаря которым ​ мы опережаем даже действующие центры. Такие оценки высказывают и федеральные эксперты. Поэтому шансы у Самарского НОЦ стать мировым центром, по словам Главы региона, высокие.

«Но это не говорит о том, что решение будет принято именно такое, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы должны четко определить задачу и конечный результат, который мы предъявим комиссии. Только в таком случае мы можем рассчитывать на поддержку».

Для формирования единой позиции и понимания плана развития НОЦ в регионе были проведены две стратегические сессии.​ На них не только делились опытом, но и давали независимую оценку научным проектам, выявляли тренды, определяли слабые места во взаимодействии науки и бизнеса. Такая «перезагрузка» была необходима для понимания общих задач и максимального использования имеющегося потенциала.

В ходе совещания была дана оценка этой работе, а также определены позиции, на основе которых будет формироваться заявка НОЦ Самарской области для участия в федеральном конкурсе, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
21 декабря 2019  18:39
Сегодня перед самарским НОЦ стоит глобальная цель – получить федеральный статус по формированию НОЦ мирового уровня.
В Самарской области обсудили ключевые направления развития НОЦ
Сегодня перед самарским НОЦ стоит глобальная цель – получить федеральный статус по формированию НОЦ мирового уровня.  Политика региона
79
21 декабря 2019  16:02
В ответ на требование Вашингтона "прекратить укладку труб" она заявила, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции".
Захарова — о санкциях США для "Северного потока — 2": Скоро запретят дышать
В ответ на требование Вашингтона "прекратить укладку труб" она заявила, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции".  Политика региона
131
20 декабря 2019  17:47
Руководитель делегации российского посольства Аргентины Хуан Карлос Пигнатаро выразил большую заинтересованность в сотрудничестве.
НОЦ СО готовится к сотрудничеству с Аргентиной в области образовательных программ и технологий
Руководитель делегации российского посольства Аргентины Хуан Карлос Пигнатаро выразил большую заинтересованность в сотрудничестве.  Политика региона
313
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
659
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
651
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1023
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
185
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
498
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
359
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1033
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
746
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
683
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
395
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
634
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
721
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
973
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2143
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2651
Весь список

Мероприятия
Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Рок над Волгой"
В Клявлинском районном Доме культуры состоялось открытие кинозала
Самарский аграрный университет отметил вековой юбилей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные