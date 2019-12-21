В Самарской области обсудили ключевые направления развития НОЦ
21 декабря 2019 18:39
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Региональный НОЦ был создан по поручению губернатора: в него вошли ведущие вузы и предприятия региона, а индустриальными партнерами стали крупнейшие госкорпорации – «Ростех» и «Роскосмос».
Сегодня перед самарским НОЦ стоит глобальная цель – получить федеральный статус по формированию НОЦ мирового уровня. Сейчас в России всего пять таких структур, а к 2024 году должно быть 15. В 2020 году проект НОЦ будет защищаться в Москве.
«Перед нами стоит серьезная задача — получить статус на федеральном уровне, – сказал Дмитрий Азаров. – Сегодня мы обсудим конкретные предложения, которые уже подготовлены, и определимся по тому, с чем мы будем выходить на конкурс, какие направления мы будем презентовать на получение федерального статуса по организации НОЦ мирового уровня».
У региона несколько якорных компетенций (авиа- и ракетостроение, автомобилестроение, инжиниринг), благодаря которым мы опережаем даже действующие центры. Такие оценки высказывают и федеральные эксперты. Поэтому шансы у Самарского НОЦ стать мировым центром, по словам Главы региона, высокие.
«Но это не говорит о том, что решение будет принято именно такое, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы должны четко определить задачу и конечный результат, который мы предъявим комиссии. Только в таком случае мы можем рассчитывать на поддержку».
Для формирования единой позиции и понимания плана развития НОЦ в регионе были проведены две стратегические сессии. На них не только делились опытом, но и давали независимую оценку научным проектам, выявляли тренды, определяли слабые места во взаимодействии науки и бизнеса. Такая «перезагрузка» была необходима для понимания общих задач и максимального использования имеющегося потенциала.
В ходе совещания была дана оценка этой работе, а также определены позиции, на основе которых будет формироваться заявка НОЦ Самарской области для участия в федеральном конкурсе, передает пресс-служба облправительства.
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