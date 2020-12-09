В Самарской области изменили порядок назначения прокурора

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Мнения местных политиков спрашивать не будут.

В Самарской области утвердили поправки в закон, который регламентирует назначение прокурора региона. Порядок изменился.

Авторы документа поясняли, что поправки связаны с изменением Конституции РФ. Согласование кандидатур со стороны региональных властей теперь не требуется. Кандидатов будут выбирать после консультации с Советом Федерации, а освобождать от должности полномочен президент РФ.

Депутаты губернской думы одобрили поправки в закон. Теперь подпись под документом поставил губернатор Дмитрий Азаров, пишет 63.ру.

— Закон вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, — указано в документе.

В последний раз нового прокурора для Самарской области назначали совсем недавно. В июне 2020 года этот пост занял Сергей Берижицкий. Причем его кандидатуру одобрили с третьего раза.