В Самарской области инвесторам предоставят дополнительные меры поддержки

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В начале июля текущего года Агентство стратегических инициатив обновило Национальный инвестиционный рейтинг субъектов страны.Самарская область поднялась на два пункта - с 24-го места на 22-ое. Напомним, что всего с 2017 года наш регион поднялся на 43 позиции в рейтинге, показав одну из лучших динамик в стране. «В последние годы мы провели большую работу по улучшению условий для ведения бизнеса на территории региона, и эти усилия приносят свои плоды. Мы понимаем, какие проблемы волнуют бизнес, и системно работаем над их разрешением», - прокомментировал Дмитрий Азаров.Критериями для получения статуса регионального инвестиционного проекта является реализация деятельности в обрабатывающих производствах. В малых моногородах: Октябрьск, Чапаевск, Похвистнево - объем инвестиций должен составлять не менее 50 миллионов рублей в течение трех лет. Для проектов, реализуемых на других территориях региона, – не менее 100 миллионов. При вложениях инвестора от 500 млн в течение пяти лет проект будет считаться инвестиционным независимо от территориальной принадлежности в регионе.«На территории Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. Большинство из них ориентировано на поддержку вновь создаваемых предприятий. Новый закон позволяет поддержать и действующие организации в ситуации, когда они инвестируют средства в реализацию как новых, так и в развитие действующих проектов, - отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. – Для максимального удобства инвесторов в получении необходимой информации, мы создали портал www.investinsamara.ru, где можно получить детальную информацию, в том числе воспользоваться калькулятором мер поддержки», передает пресс-служба облправительства.