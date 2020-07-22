Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сегодня завод - мощный промышленный комплекс, развивающийся в соответствии с вызовами времени.
78 лет – это только начало: старейший НПЗ губернии отметил годовщину пуска
Они пробудут под стражей до 2 августа.
Мосгорсуд отменил арест полицейским, обвиняемым по делу Голунова
Объекты культурного наследия Самарской области во многом сегодня открываются не только для туристов, но и для местных жителей.
Самарская область: повышение интереса к внутреннему туризму становится приметой времени
Фонтан «Роза ветров» и детские площадки в «речном» стиле. Скверу Речников на Сухой Самарке возвращают былую славу.
В Самаре ведется комплексное благоустройство сквера Речников на улице Флотской
Сегодня впервые собрался полным составом хор театра. Репетиция прошла в Колонном зале театра, с соблюдением социальной дистанции.
Самарский академический театр оперы и балета начал репетиции: в сентябре откроется 90-й, юбилейный сезон
Согласно закону экстремизмом признается не только нарушение российской территориальной целостности, но и отчуждение части ее территории.
Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
Параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности.
Минздрав готовится выпустить вакцину от COVID-19 на особых условиях
Обвинение просило осудить Юрия Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима.
Суд приговорил к 3,5 года колонии главу карельского "Мемориала" Дмитриева
сегодня  Среда, 22 июля, 18:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/07:
USD 70.79
-0.18
EUR 81.59
0.34
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарской области инвесторам предоставят дополнительные меры поддержки

22 июля 2020 14:50
179
Дмитрий Азаров подписал закон, который предусматривает предприятиям присвоение статуса регионального инвестпроекта.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон, который предусматривает предприятиям присвоение статуса регионального инвестпроекта. Для компаний, получивших такой статус, налог на прибыль снизится с 20 до 10%.

В начале июля текущего года Агентство стратегических инициатив обновило Национальный инвестиционный рейтинг субъектов страны.

Самарская область поднялась на два пункта - с 24-го места на 22-ое. Напомним, что всего с 2017 года наш регион поднялся на 43 позиции в рейтинге, показав одну из лучших динамик в стране. «В последние годы мы провели большую работу по улучшению условий для ведения бизнеса на территории региона, и эти усилия приносят свои плоды. Мы понимаем, какие проблемы волнуют бизнес, и системно работаем над их разрешением», - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Критериями для получения статуса регионального инвестиционного проекта является реализация деятельности в обрабатывающих производствах. В малых моногородах: Октябрьск, Чапаевск, Похвистнево - объем инвестиций должен составлять не менее 50 миллионов рублей в течение трех лет. Для проектов, реализуемых на других территориях региона, – не менее 100 миллионов. При вложениях инвестора от 500 млн в течение пяти лет проект будет считаться инвестиционным независимо от территориальной принадлежности в регионе.

«На территории Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. Большинство из них ориентировано на поддержку вновь создаваемых предприятий. Новый закон позволяет поддержать и действующие организации в ситуации, когда они инвестируют средства в реализацию как новых, так и в развитие действующих проектов, - отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. – Для максимального удобства инвесторов в получении необходимой информации, мы создали портал www.investinsamara.ru, где можно получить детальную информацию, в том числе воспользоваться калькулятором мер поддержки», передает пресс-служба облправительства.


 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
22 июля 2020  17:04
Согласно закону экстремизмом признается не только нарушение российской территориальной целостности, но и отчуждение части ее территории.
Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
Согласно закону экстремизмом признается не только нарушение российской территориальной целостности, но и отчуждение части ее территории.   Политика региона
102
22 июля 2020  15:07
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что всего на это выделят 15 млрд рублей.
Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что всего на это выделят 15 млрд рублей.  Политика региона
144
22 июля 2020  14:50
Дмитрий Азаров подписал закон, который предусматривает предприятиям присвоение статуса регионального инвестпроекта.
В Самарской области инвесторам предоставят дополнительные меры поддержки
Дмитрий Азаров подписал закон, который предусматривает предприятиям присвоение статуса регионального инвестпроекта.  Политика региона
175
Весь список
Выборы в Самарской области
18 июля 2020  12:01
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
  Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
661
3 июля 2020  12:49
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
672
2 июля 2020  17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.
Александр Степанов: голосование показало высокую сознательность граждан
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.  Выборы в Самарской области
1548
Весь список

Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
441
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
990
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
901
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1544
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1428
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1459
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2064
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3770
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3248
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4157
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4273
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4323
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные