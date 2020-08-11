В Самарской области дан старт акции «Телефон фронтовикам»

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Кроме того, благодаря поддержке идеи Министерством связи и сотовыми операторами, в добавок к каждому аппарату будет вручен сертификат на пожизненное пользование услугами бесплатной мобильной связи.Приступить к раздаче аппаратов планировали еще в канун празднования 75-летия Победы, но из-за известных событий эпидемиологического характера, проведение мероприятия было отложено до тех пор, пока не были достаточно ослаблены ограничительные меры.Начали областную акцию в Тольятти. В полдень исполнительный секретарь местного отделения Партии Галина Муканина и волонтер Победы Сергей Табунов отправились в один из домов на улице Степана Разина, где их уже ожидала Ванда Леонардовна Парадня.Война застала ее в тринадцатилетнем возрасте. Отец ушёл на фронт, где вскоре погиб в бою, а в водах Балтийского залива, при подрыве баржи с ранеными, оборвалась и мамина жизнь. С 14 лет юная Ванда встала за станок на Оборонном заводе им. Сталина, и за смену изготавливала 13 реактивных снарядов, почти полный залповый пакет легендарных Катюш. В нерабочее время она помогала в госпиталях раненым. Но самые тяжёлые вспоминания и по сей день связаны с неумолимым голодом, от которого изнеможденные люди угасали на глазах, но не сдавались. Не сдался врагу и город-герой, 872 дня продержавшийся в холодных тисках смерти, прежде чем блокада была прорвана. Ванда Леонардовна награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда».Пришедшим гостям Ванда Леонардовна была очень рада, тем более что с «Волонтерами Победы» она давно уже знакома и видится регулярно. Телефон тоже пришелся ей по нраву. «Буду теперь всегда с вами на связи!», - с благодарностью приняла подарок Ванда Леонардовна, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ