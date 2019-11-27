В Самарской области беспрецедентные средства будут направлены на комплексное развитие сельских территорий

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Одной из основных целей государственной программы является создание условий для устойчивого развития сельских территорий и повышение качества жизни сельского населения.Государственной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий: предоставление гражданам социальных выплат и льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство или приобретение жилья в сельской местности; благоустройство сельских территорий; обустройство объектами инженерной инфраструктуры и развитие газификации, водоснабжения на сельских территориях; строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием и пр.Кроме того, программой предусмотрено возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям до 30% фактически понесенных затрат на обучение работников в вузах, подведомственных Минсельхозу РФ, и затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлечённых для прохождения производственной практики.Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы в 2020 – 2025 годах должен составить 19 515 млн. рублей.Планируется, что в результате выполнения программных мероприятий 1634 семей, проживающих на сельских территориях, смогут улучшить жилищные условия за счёт ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке, а также будет введено почти 85 тыс. кв. метров жилья для жителей сёл. Кроме того, в сёлах региона планируется реализовать почти 1,5 тыс. общественно значимых проектов по благоустройству (из них более 600 уже в 2020 году); повысить уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом до 92,8% и уровень обеспеченности населения питьевой водой до 80,3%; подготовить 30 площадок под комплексную жилищную застройку; выполнить 102 проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий».«Беспрецедентные средства в следующем году будут вложены в благоустройство сельских территорий. Это почти 400 миллионов рублей из федерального бюджета, а в целом, вместе со средствами областного бюджета и внебюджетными источниками, 880 миллионов рублей. Мероприятия по развитию сельских территорий также будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Таким образом, более 1,1 миллиарда рублей в следующем году будет направлено на благоустройство наших сёл – создание спортивных и детских площадок, общественных пространств, строительство жилья, инфраструктурных и инженерных объектов, дорог и всего необходимого для комфортного проживания людей на селе», — подчеркнул В. Кудряшов.. Так, предлагается направить более 180 млн. руб. на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, на обеспечение жильём отдельных категорий граждан и осуществление социальных выплат безработным гражданам.На обеспечение дорожной деятельности в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется израсходовать 1,8 млрд. руб., из них 1 млрд. руб. – на строительство мостового перехода «Фрунзенский».Кроме того, дополнительные средства будут направлены на завершение строительства и ввод в эксплуатацию поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне «Южный» г.о. Самара, на проектирование и строительство поликлиники на 1 тыс. посещений в смену в 19 квартале г.о. Тольятти, 6 детских садов и 2 физкультурно-спортивных комплексов в Самарской области, выкуп (в целях его последующей реконструкции) детского оздоровительного лагеря «Костёр» и пр.Также предусмотрены дополнительные средства на улучшение жилищных условий граждан. Социальные выплаты на эти цели получат 12 молодых семей, 15 семей, проживающих в сельской местности, и 3 гражданина, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Необходимо отметить, что в 2019 году на обеспечение жильём граждан, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, и тружеников тыла направлено более 250 миллионов рублей. Благодаря этим средствам 210 граждан данной категории смогли улучшить свои жилищные условия.Эти и другие изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 202 и 2021 годов» были одобрены областным Правительством и теперь поступят на обсуждение депутатов Самарской Губернской Думы.». Законопроектом предлагается освободить от уплаты налога организации, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории Самарской области по приоритетному виду экономической деятельности (транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов), имеющие среднесписочную численность работников не менее 2 500 человек.В Самарской области производственную деятельность по транспортировке по трубопроводам сырой или переработанной нефти осуществляют дочерние общество ПАО «АК «Транснефть» — АО «Транснефть – Приволга».Предоставление налоговой льготы позволит предприятиям направить дополнительные финансовые средства на мероприятия по обеспечению экологической и промышленной безопасности, модернизацию инфраструктурных объектов на территории Самарской области, реализацию масштабных инвестиционных проектов, а также строительство новых и расширение пропускной способности существующих нефтепродуктотрубопроводов.«Как вы знаете, в текущем году значительно сокращён объём налоговых льгот, предоставляемых Правительством Самарской области предприятиям и организациям. Средства были перенаправлены на иные меры государственной поддержки, в частности, в Фонд развития промышленности. Но эта налоговая льгота, которая распространяется только на вновь вводимое имущество, позволит добиться повышения инвестиционной активности. Традиционно наибольший объём инвестиций направляется в тот регион, где созданы максимально льготные условия. В ближайшие пять лет компания «Транснефть» планирует инвестировать в реконструкцию, обновление, развитие своей производственной базы на территории нашего региона более 70 миллиардов рублей, а до 2030 года около 200 миллиардов рублей. Есть договорённости о том, что на предприятии будут создаваться новые рабочие места и увеличиваться фонд оплаты труда. По оценке экономической эффективности объём предоставленных льгот значительно ниже налоговых и неналоговых поступлений, перечисляемых компанией в областной бюджет», — отметил В. Кудряшов., которая содержит комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного управления в Самарской области.В области в настоящее время функционирует единая система организации дополнительного профессионального образования гражданских служащих, ведётся работа по внедрению новых технологий обучения, реализуется государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих.В то же время динамичное и поступательное развитие региона, развитие гражданского общества, активное использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе социальных сетей, предъявляют новые требования к организации государственного управления и непосредственной деятельности гражданских служащих.Реализация госпрограммы позволит качественно преобразовать систему гражданской службы, оптимизировать ее организацию и функционирование, внедрить на гражданской службе современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии.Кроме того, на заседании Правительства Самарской области рассмотрен и одобрен проект закона, передает пресс-служба облправительства.