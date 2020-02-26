В Самаре справедливороссы рассказали о том, какие поправки необходимо внести в Конституцию РФ

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В региональном отделении Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 25 февраля прошла всероссийская информационная акция. Главная тема- поправки в Конституцию РФ, уникальный шанс исправить ошибки прежнего Правительства. В пресс-конференции приняли участие: депутат Самарской Губернской Думы Михаил Маряхин, Председатель Социал-демократического союза женщин России в Самарской области Ирина Соколова.Нас постоянно упрекают: как вы, справедливороссы, посмели «править» Президента? На пресс-конференции мы рассказали о том, почему и какие поправки Владимира Путина мы уточнили и расширили. Также спикеры затронули нашумевшую тему- отставку Правительства.15 января президент России Владимир Путин предложил вынести на всенародное обсуждение ряд поправок в Конституцию РФ. Предложения партии СР, которые долгое время блокировало «думское большинство», стали частью этих поправок. Среди них – приравнять минимальный размер оплаты труда к уровню прожиточного минимума, запретить государственным служащим иметь гражданство других стран, расширить полномочия Госдумы по назначению министров и председателя Правительства и т.п.Самая важная поправка, внесения которой мы добиваемся, и которой дополнили президентский пакет поправок – это возвращение прежнего возраста выхода на пенсию и ежегодная индексация пенсий всем пенсионерам.- Мы требуем закрепить на уровне конституционной нормы право выхода на пенсию по старости в России в 55 лет для женщин и в 60 лет – для мужчин. Что касается уточнения формулировки Президента об индексации пенсий и социальных пособий, мы предлагаем вместо слова «регулярно» прописать «ежегодно». Для того чтобы ни у кого из чиновников в будущем не возникло желания производить эту регулярность раз в три года или в пять. Кроме того, мы предлагаем проводить индексацию всем без исключения пенсионерам, в том числе и работающим!- подчеркнул Михаил Маряхин.Власть должна признать свою ошибку- повышение пенсионного возраста. Пусть эта затея раз и навсегда будет оставлена.-Раз ушло то Правительство, которое инициировало пенсионную реформу, которое протащило ее через Государственную думу, наплевав на митинги и пикеты, на 95%-е большинство россиян, которые эту реформу не поддержали, так вот, раз это Правительство отправлено в отставку, надо исправить его ошибки – резюмирует Ирина Соколова.Мы не рассчитываем, что депутаты партии «Единая Россия», которые голосовали за эту реформу, одумаются и поддержат наши поправки в Конституцию. Хотя мы уже публично обратились ко всем фракциям в Госдуме и пригласили стать соавторами наших поправок. Мы прекрасно понимаем, что «Единая Россия» не способна адаптироваться к переменам. Не способна встать на сторону народа. Правительство России возглавлял их председатель. Дмитрий Анатольевич Медведев, который был не только председателем Кабинета министров, он до сих пор является председателем партии «Единая Россия».Если эта партия не поддержит новые социальные реформы, продолжит блокировать востребованные социальные законы и проголосует против пенсионных поправок в Конституцию, «Единая Россия» тоже должна подать в отставку! «Единая Россия» должна разделить ответственность за ту ситуацию, в которой оказалась наша страна вместе с уволенными Правительством. И тогда такую партию власти надо менять!Наши поправки в Конституцию:1. Вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин, 60 –для мужчин;2. Ввести запрет на принятие федеральных законов, отменяющих социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения;3. Закрепить положение о ежегодной, а не регулярной индексации пенсий, которая должна производиться в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции; Причем всем, в том числе и работающим пенсионерам;4. Изъять из Конституции упоминание о независимом статусе Банка России, подчинить его деятельность госорганам власти и дополнить его функционал: чтобы Центробанк отвечал не просто за устойчивость рубля, а также за обеспечение условий экономического роста и занятости населения.5. Минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже установленного прожиточного минимума.6. Необходимость конституционного закрепления национализации элит. Чтобы ни у кого не было искушения иметь «запасной аэродром». Если ты служишь Родине, не должно быть ни двойного гражданства, ни вида на жительство, передает пресс-служба Партии Справедливая Россия.Фото: пресс-служба Партии Справедливая Россия