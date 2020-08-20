В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»

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29 августа гости Струковского сада в Самаре смогут посетить тематические площадки, на которых будут воссозданы быт и культура России и Болгарии XIX века. Проект, посвященный легендарному Самарскому знамени, будет проходить в четвертый раз. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов, символ подвига российского солдата и офицера, чести, доблести, непобедимости духа и славы российского воинства, народа, готового всегда прийти на помощь.«Это будет насыщенный событиями день: по традиции в Иверском женском монастыре проведут торжественный молебен, состоится возложение цветов к могиле Самарского городского главы Петра Алабина, крестный ход от Иверского монастыря к Струковскому саду, где будут развернуты 18 тематических площадок. В торжествах планируется участие гостей из Москвы, Петербурга, Орла, Новгорода. Подтвердили свое участие представители «Военно-исторического клуба 36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полка» с тематическими площадками «Русский лагерь», «Тыл», «Турецкий лагерь». Они единственные в стране, кто специализируется на реконструкции событий русско-турецкой войны конца 19 века, и воссоздадут моменты той эпохи», — рассказал на заседании оргкомитета заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.Эпидемиологическая обстановка внесла в планы свои коррективы. «Тематические площадки проекта будут расположены не скученно, а по территории всего парка, каждый посетитель найдет локацию по своему интересу: историческую, краеведческую, музыкально-игровую, танцевальную и даже гастрономическую. Для любителей мастерить своими руками будут работать творческие мастерские, где будет возможно научиться делать болгарские обереги — мартеницы и забрать их с собой на память о празднике. В этом году представители Республики Болгария примут участие в фестивале в режиме телемоста, но обещают подготовить яркие концертные номера для гостей фестиваля», — отметила Инна Жичкина, руководитель штаба международного проекта «Самарское знамя».На заседании оргкомитета обсудили возможность работы исторического павильона Почты России, где гостям праздника будет предложено написать пером, как в те времена, письмо или открытку и по желанию отправить ее своим близким, друзьям.Кроме мероприятий, посвященных памяти победы России в русско-турецкой войне, 29 августа состоятся еще два торжественных события, связанных с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта «Самарское Знамя» пройдет торжественное открытие Аллеи Маршалов Победы. В основе концепции этой аллеи – героическая жизнь и судьба полководцев, маршалов Победы Александра Василевского, Кирилла Мерецкова, Андрея Еременко, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Родиона Малиновского, Климента Ворошилова, Матвея Захарова. Их судьба так или иначе была связана с Куйбышевом. Ожидается, что открытие состоится в присутствии родственников героев – их приезд стал возможен благодаря улучшению эпидситуации. Кроме того, в этот день в Самару прибудут родственники генерал-лейтенанта Советской Армии Арона Гершовича Карпоносова, который в годы Великой Отечественной войны являлся заместителем начальника Генерального штаба, — мемориальная доска в его честь будет открыта в Самаре по адресу: Чапаевская, 180, передает пресс-служба облправительства.