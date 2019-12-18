В Самаре состоялось заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в СО

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В совещании приняли участие руководители и представители территориальных органов МВД, ФСБ, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзора, Росрыболовства, Самарской таможни, структурных подразделений Правительства Самарской области.Членами комиссии был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нарушений в сфере незаконного использования товарных знаков и маркировки товаров средствами идентификации на потребительском рынке региона. Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова доложила, что в 2018 году во исполнение приказа Роспотребнадзора управлением проводились внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по реализации изделий из натурального меха. В ходе проверок осмотрено 1789 меховых изделий, из которых 128 не соответствовали требованиям действующего законодательства. Составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, кроме того, 19 протоколов ареста на общую сумму более 18,4 млн. руб. «В целом следует отметить, что внедрение системы маркировки товаров контрольными знаками позволило в полной мере реализовать право потребителей на получение информации о происхождении товара и его соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза», — считает С.Архипова.Также были рассмотрены итоги работы, направленной на исполнение Указа Президента РФ, касающегося применения отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности страны.