В Самаре прошел внеочередной съезд Совета муниципальных образований региона

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Среди вопросов повестки — вступление регионального совета в члены Национальной ассоциации развития местного самоуправления (НАМСУ), нововведения в кадровой политике и рассмотрение ходатайства Совета о присвоении звания «Почетный гражданин Самарской области» главе Клявлинского района Ивану Соловьеву.Решение о вступлении регионального Совета в НАМСУ на внеочередном съезде было поддержано единогласно. Несмотря на то, что НАМСУ структура молодая (она основана в мае текущего года), в организацию уже входят крупнейшие и авторитетные некоммерческие организации в сфере МСУ, а также объединения муниципальных образований, в частности Союз российских городов и Ассоциация городов Поволжья.Вступление в ассоциаю поддержал и Губернатор. Дмитрий Азаров отметил высокую эффективность работы регионального совета муниципальных образований. «Это еще раз подчеркивает наши партнерские отношения со всеми муниципалитетами. Единой региональной командой нам сегодня предстоит справиться с теми задачами, которые ставят перед нами жители Самарской области, Президент страны Владимир Владимирович Путин», — отметил Глава региона.Среди приоритетных задач НАМСУ– формирование единой политики в области развития МСУ, выработка законодательных инициатив по совершенствованию МСУ, реализация приоритетных проектов с учетом мнения и специфики всех 22​ 000 муниципальных образований России. Также НАМСУ выступает своеобразным коммуникационным центром по исполнению нацпроектов, определению приоритетов (местный спорт и физкультура, историческое и культурное наследие, развитие сельских территорий), распространению лучших муниципальных практик, в том числе в сфере кадровой политики.Как отметила председатель Ассоциации «Союз муниципальных образований Самарской области» Елена Лапушкина, вступление в НАМСУ позволит региону формировать свои предложения по муниципальной тематике, обменивать лучшими практиками, участвовать в обсуждении в том числе проблемных вопросов развития МСУ. По ее словам, участие Ассоциации в НАМСУ способствовать развитию местного самоуправления Самарской области.На это будут направлены и экспериментальные методики повышения квалификации муниципальных служащих, которые на съезде представила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Наталья Баландина. В частности, со следующего года заработает так называемый «кустовой» проект кадрового обучения. Его суть в следующем. Несколько районов, например, южной части региона, предоставляют в кадровый департамент список направлений, по которым служащим муниципалитетов необходимо повысить знания. Департамент в свою очередь формирует учебную программу, эксперты в том числе и федерального уровня выезжают на место и погружают районных специалистов «в общее информационное пространство», расставляют акценты и дают инструментарий для решения вопросов по конкретным направлениям.Наталья Баландина также предложила новые подходы по развитию института наставничества. Например, предполагается закрепление государственного служащего (к примеру, сотрудника регионального министерства) за конкретным специалистом в муниципалитете. По сути, профессионал более высокого уровня будет делиться с «младшим товарищем» своим знаниями и навыками в определенной отрасли.«Эта синергия позволит нам максимально эффективно развивать Самарскую область», – уверена Наталья Баландина.Члена Ассоциации на съезде единогласно поддержали предложение о присвоении Ивану Соловьеву звания «Почетный гражданин Самарской области».Дмитрий Азаров назвал решение представителем муниципалитетов справедливым. Отметим, что губернатору Самарской области поступило уже несколько предложений по поводу награждения главы района этим высоким званием.«Иван Николаевич – человек эффективный, энергичный, профессиональный и мудрый. Он всю жизнь положил на алтарь родного района и нашей Самарской области», — подчеркнул Губернатор.Дмитрий Азаров напомнил, что «вдумчивая и тонкая» работа Ивана Соловьева и его команды позволила именно Клявлинскому району стать одной из площадок, где будет реализован один из амбициозных инвестпроектов в сельском хозяйстве региона – строительство животноводческих комплексов.«Была проделана большая подготовительная работа, которая и привела к успеху, — сказал Дмитрий Азаров. — Это задел для развития района на годы, на десятилетия вперед», передает пресс-служба облправительства.