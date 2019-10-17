В Самаре приступили к работам по реконструкции системы обеззараживания сточных вод в рамках проекта «Оздоровление Волги»
17 октября 2019 16:44
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Целью проекта является сохранение бассейна реки Волги, в том числе путем уменьшения объемов сброса загрязненных сточных вод, подлежащих очистке, в водные объекты Саратовского водохранилища реки Волга.
В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» на территории Самары планируется выполнить следующие мероприятия по строительству и модернизации очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства:
- «Реконструкция ГОКС г. о. Самара: реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. Станция УФ-обеззараживания»;
- «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов г. о. Самара производительностью 640,0 тыс. м3/сут.».
По первому объекту в настоящее время заключен государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ. В 2019 году по условиям контракта запланирована закупка оборудования и начало строительно-монтажных работ на объекте. Подрядная организация приступила к данным работам 15 октября текущего года. Срок исполнения по контракту – 30 декабря 2020 года.
По второму объекту в рамках инвестиционной программы ООО «СКС» разрабатывается проектная и рабочая документация. Разработка рабочей документации осуществляется поэтапно (2019 – 2020 годы).
Реализация комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации г. о. Самара позволит достичь следующих эффективных результатов:
- исключить сброс хлорорганических соединений в водоем (по сравнению с существующим положением) по показателям: хлороформ - с 0,0075-0,01 мг/дм3 до 0 мг/дм3 (отсутствия), углерод 4-х хлористый – с 0,0006 мг/дм3 до 0 мг/дм3 (отсутствия);
- снизить содержание загрязняющих веществ технологических показателей: ион аммония - с 4,6 мг/дм3 до 0,5 мг/дм3, нитрит-ион - с 1,05 мг/дм3 до 0,08 мг/дм3 , нитрат-ион - с 47,9 мг/дм3 до 40,0 мг/дм3, фосфат-ион - с 2,4 мг/дм3 до 0,2 мг/дм3.
Таким образом, параметры сточных вод после ГОКС г. о. Самара будут доведены до нормативных (по показателям хлороформ, 4-ххлористый углерод, ион аммония, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфат-ион).
Реализация нацпроекта повысит экологическую безопасность населения не только городского округа Самара, но и Самарской области в целом, а также сделает более надежным Саратовское водохранилище как источник питьевого водоснабжения и обеспечит снижение уровня воздействия на окружающую среду, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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