В Самаре обсудили актуальные вопросы перехода на новые правила долевого строительства
15 апреля 2019 17:36
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С 1 июля 2019 года строительная отрасль страны переходит на новые правила работы, которые призваны сделать процедуру приобретения жилья в новостройках максимально прозрачной и защищенной для покупателей. Теперь между застройщиками и дольщиками появляется профессиональный посредник – банк, который берет на себя финансирование строительного проекта, а средства дольщиков до сдачи новостройки хранит на специальных защищенных счетах эскроу.
В рамках всероссийской конференции «Время изменений» эксперты выявили самые острые вопросы применения новой схемы и обозначили пути их решения.
Открывая форум, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил министерство строительства и ЖКХ РФ за участие в конференции. «Мы находимся сейчас на очень важном и очень непростом этапе. Перед нами стоит задача государственной важности – обеспечить опережающие темпы строительства, обозначенные в Указе Президента России Владимира Путина и в Нацпроекте «Жилье». Цели, которые стоят перед Самарской областью, очень амбициозны, это рост в полтора раза. Нам придется работать опережающими темпами, показывая пример другим регионам», – заявил Дмитрий Азаров.
В то же время глава региона отметил, что одновременно с работой по увеличению темпов строительства предпринимаются беспрецедентные усилия по наведению порядка в отрасли. «Это требования времени», – подчеркнул он. Решить две эти сложные, разнонаправленные задачи можно только при условии сплоченной совместной работы застройщиков, банковского сообщества и институтов власти. Правительство Самарской области ведет мониторинг ситуации в строительном секторе, находится в постоянном взаимодействии с застройщиками.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев подробно проанализировал существующую ситуацию. Он отметил, что сегодня Минстрой разработал критерии для проектов, которые смогут быть достроены по старым правилам, и уже в ближайшее время соответствующее постановление Правительства РФ будет подписано. Главных критериев два: это степень строительной готовности новостройки – она должна быть не менее 30%, и число заключенных договоров долевого участия – должно быть не менее 10% проданных квартир. «До 1 июля у застройщиков есть все возможности для того, чтобы подтянуть строительную готовность», – отметил Владимир Якушев.
Замминистра строительства РФ Никита Стасишин пояснил, что при определении степени строительной готовности будут учитываться как физический объем выполненных работ, так и финансовые затраты застройщика, например, на проектирование, выкуп участка, расселение, инженерную инфраструктуру.
По данным областного минстроя, сейчас в Самарской области зарегистрировано 259 выданных разрешений на строительство. Эти документы сегодня структурированы и разбиты на четыре группы. 112 из этих объектов имеют все шансы получить проектное финансирование банков, 88 – попадают под установленные федеральным минстроем критерии и смогут быть достроены по старым правилам. Еще по 32 выданным разрешениям застройщик пока не приступал к работе. А вот 27 объектов находятся в группе риска – это новостройки, которые не попадают под критерии достройки по старым правилам и одновременно могут столкнуться со сложностями при получении проектного финансирования. Дмитрий Азаров подчеркнул, что они находятся на особом контроле и по ним все решения будут приниматься «в ручном режиме».
Владимир Якушев отметил недостаточную активность застройщиков и призвал их быстрее подавать документы в банки для прохождения кредитного комитета и получения проектного финансирования — сейчас средства банков привлекает только каждый десятый застройщик. В то же время Самарская область входит в тройку самых активных регионов ПФО по количеству объектов с применением счетов эскроу и кредитных договоров.
Банки уже сегодня стараются прорабатывать наиболее оптимальные пути взаимодействия с застройщиками: «Чтобы сделать переход для застройщиков максимально комфортным, со стороны банка мы, во-первых, с июля прошлого года уделяем достаточно большое внимание информационной поддержке: регулярно проводим форумы, круглые столы, семинары с застройщиками. Во-вторых, чтобы подстраховать застройщиков в первом квартале, мы начали принимать решения по сделкам финансирования строительства жилья по «смешанной схеме», – прокомментировал Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.
Панельная дискуссия получилась насыщенная: у застройщиков возникло немало практических вопросов по самым актуальным моментам долевого строительства, все они получили ответы от экспертов. Дмитрий Азаров отметил, что сейчас в регионе не исключена корректировка нормативно-правовой базы в сфере строительства, и выработанные участниками форума рекомендации будут учтены при разработке и принятии этих документов, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Политика региона
15 апреля 2019 18:51
Также в ходе визита в СО Евгений Зиничев, Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн и Олег Бойко возложили цветы к памятнику Спасателю. Политика региона
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Где обсуждалась паводковая обстановка в регионе и подготовка пожароопасному периоду. Политика региона
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15 апреля 2019 17:36
С 1 июля 2019 года строительная отрасль страны переходит на новые правила работы, которые призваны сделать процедуру приобретения жилья в новостройках максимально... Политика региона
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