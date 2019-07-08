В Самаре обсудили лесопожарную обстановку в регионе, законность строек на бергу Волги, а также вопросы экологии
8 июля 2019 21:15
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Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко напомнил, что за прошедшую неделю на территории двух Волжского и Красноармейского районов, а также в Чапаевске и Новокуйбышевске установлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы поражения озимых и яровых культур саранчой. Однако, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия, на сегодня угрозы для урожая нет – от вредителя обработано уже более 8 тысяч га полей. «Случаи гибели насекомого наблюдаются повсеместно. При необходимости мы продолжим обработку земель», – отметил Николай Абашин.
Отдельное внимание участники заседания уделили лесопожарной обстановке. В Самарской области по-прежнему сохраняется высокий класс пожарной опасности.
6 июля в Новобуянском лесничестве, в районе проведения Грушинского фестиваля, произошло пожар. Несмотря на то, что площадь, пройденная огнем, составила лишь 2,6 га, к ликвидации привлекались 189 человек, а также пожарный поезд. По словам Олега Бойко, в происшедшем усматриваются признаки поджога. «Найдено три источника возгорания в трудно доступных местах. В соответствии со статьей 145 УПК РФ материалы будут переданы в ГУ МВД по городу Самаре», – сообщил начальник регионального управления МЧС.
В связи с этим были приняты дополнительные меры по увеличению количества мобильных групп патрулирования – с 39 до 50 единиц.
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов отметил, что всего в рамках патрулирования лесов проведено более 60 проверок соблюдения правил пожарной безопасности. В результате направлено 17 предписаний об устранении нарушений соответствующего законодательства. Лесными инспекторами составлено 36 протоколов об административных правонарушениях. К ответственности привлечено 23 лица с наложением штрафов на общую сумму 89 тысяч рублей. В четырех случаях вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», сейчас правоохранительные органы ведут проверку.
Напомним, с 15 апреля в губернии действует запрет на посещение лесов и разведение костров. Также не разрешается сжигать мусор и сухую траву, в том числе на садовых и дачных участках. Дмитрий Азаров поручил жестко контролировать ситуацию до окончания особого противопожарного режима.
Евгений Чудаев, министр строительства Самарской области, доложил о результатах обследования береговой полосы Волги. Работа на протяжении нескольких месяцев ведется по поручению губернатора. Проверена территория от поселка Гранный до стрелки реки Сок. В результате выявлено 5 объектов, строительство которых предположительно идет с нарушением водного и природоохранного законодательства. 2 объекта обнаружены на территории нациоанльного парка «Самарская лука», где на базах отдыха «Сосенки» и «Вольница» возводились дома для отдыха и проживания, а также сооружения берегоукрепления. В данный момент работы приостановлены до выяснения всех обстоятельств и проверки документов. Руководитель региона поручил отдельно доложить о результатах проверок. Еще 3 объекта обнаружены на территории Промышленного и Кировского районов Самары. Дмитрий Азаров поручил Елене Лапушкиной вести постоянный контроль: «Устанавливайте дежурство, останавливайте любые виды работ».
Губернатор поручил Евгению Чудаеву продолжить обследования берегов Волги и других водоемов, в том числе в районе Тольятти и Сызрани – с привлечением глав муниципалитетов. «Давайте соберем всю картину – сначала реки проверим, затем другие водоемы Самарской области. Огромная работа впереди», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Также на оперативном совещании рассматривался вопрос утилизации отходов отработанных нефтепродуктов. Александр Ларионов доложил о ревизии организаций, выполняющих соответствующие работы. Поручение провести анализ дано Главой региона несколько недель назад. Ежегодно на территории Самарской области образуется порядка 3200 тонн отработанных нефтепродуктов. Отчетность об образовании таких отходов предоставлена в региональный кадастр отходов более чем 600 респондентами. Практически 100% отходов направляются на обезвреживание и утилизацию. При этом за 2019 год министерством лесного хозяйства губернии выявлен еще 231 неучтенный объект (АЗС, производства, котельные). По данным регионального управления Росприроднадзора, у 12 организаций есть лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами. Но перерабатывают они только собственные отходы и не принимают их у других предприятий. Значительная часть перерабатывается за пределами области.
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона предложил провести глубокий анализ работы организаций, имеющих лицензии на сбор и утилизацию отработанных нефтепродуктов на территории области на предмет соблюдения лицензионных требований. «Тех, кто работает в правовом поле, не нужно «кошмарить» проверками! – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Они имеют лицензию, декларируют свою работу в этом сегменте. Гораздо большую угрозу представляют те, кто не имеет лицензии, а работу ведут!»
Губернатор поручил Александру Ларионову в первую очередь проверить предприятия, где происходит замена автомасел: «Те, кто не сдает никакой отчетности, с большей вероятностью отработанные отходы сливают в городскую канализацию. Проведите работу по составлению реестра». Также Дмитрий Азаров отметил необходимость проведения переговоров с компаниями области, у которых есть лицензии на переработку, о возможности приема таких отходов от других организаций, передает пресс-служба облправительства.
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